Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Доллар снизился на межбанке: Курс валют на 14 декабря

Комментариев: 0
НБУ понизил курс гривны, а доллар на межбанке упал в покупке, и в продаже.
Нацбанк понизил курс гривны, несмотря на ее рост на межбанке
Нацбанк понизил курс гривны, несмотря на ее рост на межбанке
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне, на 14 декабря, пятницу:

– 100 долларов США – 2786,7006 гривны (+5,8871); 

Читай также: Президент Украины предложил Смелянскому снизить свою зарплату

– 100 евро – 3168,7573 гривны (+13,6463).

Так, курс гривны понизился на 6 копеек – до 27,86 гривен за доллар, а курс евро поднялся на почти 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара упал как в покупке, так и в продаже, на 10 и 7 копеек, соответственно -– до 27,76 грн/долл и до 27,74 грн/долл.

Ранее сообщалось, что украинцы могут сдавать старые банкноты после Нового года на утилизацию. Речь идет о значительно изношенных гривневых банкнотах.

Поделись:
Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, гривна упала, падение гривны, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь