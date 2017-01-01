Доллар снизился на межбанке: Курс валют на 14 декабря

НБУ понизил курс гривны, а доллар на межбанке упал в покупке, и в продаже.

Нацбанк понизил курс гривны, несмотря на ее рост на межбанке depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне, на 14 декабря, пятницу:

– 100 долларов США – 2786,7006 гривны (+5,8871);

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– 100 евро – 3168,7573 гривны (+13,6463).

Так, курс гривны понизился на 6 копеек – до 27,86 гривен за доллар, а курс евро поднялся на почти 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара упал как в покупке, так и в продаже, на 10 и 7 копеек, соответственно -– до 27,76 грн/долл и до 27,74 грн/долл.

Ранее сообщалось, что украинцы могут сдавать старые банкноты после Нового года на утилизацию. Речь идет о значительно изношенных гривневых банкнотах.