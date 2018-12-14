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Укравтодор не заплатит за дорожно-ремонтные работы, проведенные зимой

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Гос агентство авто дорог не будет оплачивать работы, которые проводились в условиях снизившейся температуры и при наличии снежного покрова.
Дорожные работы, проводимые в декабре
Дорожные работы, проводимые в декабре
cfts.org.ua

Укравтодор заявили, что они не имеют отношения к дорожно-ремонтным работам в условиях снизившейся температуры и при наличии снежного покрова и платить они за нее не намеренны. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на заявление Укравтодора. 

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Они отметили, что все необходимые работы было завершено еще до начала ноября, а все, что ремонтировалось при ненадлежащий условиях лежит на ответственности местных властей и коммунальной собственности.

Так, Укравтодор отвечает только за 47 тыс км от общей сети дорог, протяжностью в 450 тым км. 

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“Относительно распространяемой в сети ситуации по ремонту в с. Прилуцкое Волынской области. Дороги в с. Прилуцкое Волынской области, в частности по ул. Лесной, находятся в коммунальной собственности. Заказчиком этих работ является Прилуцкий сельский совет, который и осуществляет контроль над соблюдением технологии укладки асфальта“, - прокомментировали в “Укравтодоре“.

Своим выступление Укравтодор хотели объяснить свою непричастность и отреагировать на заявления против ее работы, которые были опубликованы прессой. 

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“По распространяемому видео дороги в Ичнянском районе Черниговской области. Работы на этой дороге выполняет подрядная организация по заказу Службы автомобильных дорог в Черниговской области. Сейчас Служба и подрядчик готовят официальные объяснения“, - объяснились в Государственном агентстве автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины обнародовало данные по использованию средств Дорожного фонда по состоянию на 30 ноября 2018 года для ремонта дорог.

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Теги: укравтодор, ремонт дорог, дорожные работы, укладка асфальта, дорожные работы зимой, асфальт в снегу
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.12.2018, 12:12
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гость
Ну и летом зачастую прямо в лужи асфальт валят при ямочном ремонте...
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