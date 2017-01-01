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НБУ укрепил гривну: Курс валют на 17 декабря

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НБУ повысил курс гривны, доллар на межбанке вырос в покупке и в продаже.
Нацбанк укрепил гривну, хотя на межбанке она заметно просела
Нацбанк укрепил гривну, хотя на межбанке она заметно просела
depositphotos.com

Национальный банк Украины на 17 декабря, понедельник, установил официальные курсы валют на уровне: 

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– 100 долларов США – 2783,7123 гривны (-2,9883);

– 100 евро – 3141,4193 гривны (-27,3380).

Так, курс гривны вырос почти на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем – до 27,83 гривен за доллар, а евро снизился на 27 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в покупке и в продаже упал на 20 и 15 копеек, соответственно – до 27,96 грн/доллар и до 27,89 грн/долларр.

Ранее сообщалось, что Европа даст 176 млн евро на безопасность движения в Украине.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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