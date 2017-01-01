НБУ укрепил гривну: Курс валют на 17 декабря

НБУ повысил курс гривны, доллар на межбанке вырос в покупке и в продаже.

Нацбанк укрепил гривну, хотя на межбанке она заметно просела depositphotos.com

Национальный банк Украины на 17 декабря, понедельник, установил официальные курсы валют на уровне:

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– 100 долларов США – 2783,7123 гривны (-2,9883);

– 100 евро – 3141,4193 гривны (-27,3380).

Так, курс гривны вырос почти на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем – до 27,83 гривен за доллар, а евро снизился на 27 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в покупке и в продаже упал на 20 и 15 копеек, соответственно – до 27,96 грн/доллар и до 27,89 грн/долларр.

Ранее сообщалось, что Европа даст 176 млн евро на безопасность движения в Украине.