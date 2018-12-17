ЕС пригласил Украину и РФ на переговоры по газу

Представителей Украины и России ждут в начале 2019 года в Брюсселе на переговоры по газовому вопросу.

Марош Шефчович пригласил Украину и Россию на трехсторонние переговоры по газу twitter.com/MarosSefcovic

Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года. Об этом сообщил вице-президент высшего органа исполнительной власти Евросоюза Марош Шефчович.

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"Пригласил Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе. Рассчитываю также на присутствие коммерческих организаций", – написал еврокомиссар в Twitter.

Шефрович отметил необходимость "положиться на позитивный импульс, созданный в июле" на предыдущем раунде переговоров в Берлине. Тогда стороны обсуждали транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года и смогли достичь договоренности о разработке графика дальнейших встреч. Действующий контракт на транзит газа истекает в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил соглашение с Евросоюзом на €167 млн.