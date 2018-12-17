Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС пригласил Украину и РФ на переговоры по газу

Комментариев: 6
Представителей Украины и России ждут в начале 2019 года в Брюсселе на переговоры по газовому вопросу.
Марош Шефчович пригласил Украину и Россию на трехсторонние переговоры по газу
Марош Шефчович пригласил Украину и Россию на трехсторонние переговоры по газу
twitter.com/MarosSefcovic

Еврокомиссия пригласила Украину и Россию на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года. Об этом сообщил вице-президент высшего органа исполнительной власти Евросоюза Марош Шефчович. 

Читай также: Президент Украины предложил Смелянскому снизить свою зарплату

"Пригласил Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе. Рассчитываю также на присутствие коммерческих организаций", – написал еврокомиссар в Twitter.

Шефрович отметил необходимость "положиться на позитивный импульс, созданный в июле" на предыдущем раунде переговоров в Берлине. Тогда стороны обсуждали транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года и смогли достичь договоренности о разработке графика дальнейших встреч. Действующий контракт на транзит газа истекает в конце 2019 года.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил соглашение с Евросоюзом на €167 млн.

Поделись:
Теги: газ, Украина-Россия, транзит газа, газовые переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.12.2018, 12:20
Оценка:  -1
гость
12:02,да ты охуeл eбать. Поясни за дистрофанов ебaть. А подкачаттся это у нас в крови,я штангу 40 кг жму пяток раз,так что нехyй тут пиздeть. И вообще качалка для долбoебов,мы пиздимся регулярно,так что ыизуха в норме блять
гость  (аноним)  17.12.2018, 12:02
Оценка:  +1
гость
Парниша, вам пора завязать с бухлом и слегка подкачаться, подкормиться (при таком росте вы просто дистрофаны).
Касаемо темы статьи - переговоров толком не будет пока не пройдут выборы, ну или шоколадный от радости за автофекалию(именно так он оговорился) вусмерть не упьется.
гость  (аноним)  17.12.2018, 11:31
Оценка:  -1
гость
И нас с отцом уважает вся улица. У нас постоянно разбитые в хлам щи, и мы здоровые пиздос. Я весь в отца,у меня рост 194 см,вес,73 кг,машина для убийства,отец 192 см,вес 68 кг, богатыри eбать
гость  (аноним)  17.12.2018, 11:21
Оценка:  -1
гость
Единственное правило,которому учил отец-не браться за перо. Никогда. Т.к.отец отмотал 9 лет за мокруху,зарезал почтальона бухой. Я тоже щас на условном, грабеж с телесняками замутил блять. Но в целом у нас семья дружная,и сегодня мы снова бухаем с отцом и будет пиздeлка
гость  (аноним)  17.12.2018, 11:16
Оценка:  -1
гость
А мы часто пиздимся с отцом. С детства учил меня бить по eблу. Раньше когда был малой,он меня хyяриться,ща мне 19 и я разматывают его в хлам. Позавчера пили с ним и я распиздoшил ему щи. При этом мы крепко ладим,т.к.уверены,что никто заяву писать не будем
Sirko_1111    17.12.2018, 10:57
Оценка:  0
Sirko_1111
Подползайте. Вас ждут. Гарантию бесперебойного транзита через территорию Украины может дать только Германия. То есть она может поручиться за правительство Гройсмана.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь