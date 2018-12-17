Опубликован закон о госбюджете на 2019 год

В следующем году госбюджет Украины станет рекордным по доходам - более триллиона гривен.

Закон о госбюджете на 2019 год вступит в силу с 1 января depositphotos.com

В официальном парламентском издании Голос Украины в субботу, 15 декабря, опубликован Закон о бюджете на 2019 год.

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Парламент одобрил во втором чтении и в целом о госбюджете-2019 23 ноября. 7 декабря его подписал президент.

Законом предусмотрены доходы в сумме 1 трлн 26 млрд грн. Расходы определены в объеме 1 трлн 112 млрд 129 млн грн.

С 1 января минимальная зарплата составит 4173 грн.

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Прожиточный минимум в месяц на одного человека составит 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.

Вместе с тем, госслужащим в этом году зарплаты не повысят - для расчета будут использовать прожиточный минимум, установленный на начало 2018 года.

Госбюджет предусматривает 102 млрд грн на Минобороны и 167 млрд грн - на Пенсионный фонд, на здравоохранение направили более 39 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Порошенко утвердил налоговые изменения на 2019 год.