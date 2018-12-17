Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Опубликован закон о госбюджете на 2019 год

Комментариев: 1
В следующем году госбюджет Украины станет рекордным по доходам - более триллиона гривен.
Закон о госбюджете на 2019 год вступит в силу с 1 января
Закон о госбюджете на 2019 год вступит в силу с 1 января
depositphotos.com

В официальном парламентском издании Голос Украины в субботу, 15 декабря, опубликован Закон о бюджете на 2019 год. 

Читай также: ОП-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Парламент одобрил во втором чтении и в целом о госбюджете-2019 23 ноября. 7 декабря его подписал президент.

Законом предусмотрены доходы в сумме 1 трлн 26 млрд грн. Расходы определены в объеме 1 трлн 112 млрд 129 млн грн.

С 1 января минимальная зарплата составит 4173 грн. 

Читай также: Украине выделили €35 млн на борьбу с глобальным потеплением

Прожиточный минимум в месяц на одного человека составит 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.

Вместе с тем, госслужащим в этом году зарплаты не повысят - для расчета будут использовать прожиточный минимум, установленный на начало 2018 года.

Госбюджет предусматривает 102 млрд грн на Минобороны и 167 млрд грн - на Пенсионный фонд, на здравоохранение направили более 39 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Порошенко утвердил налоговые изменения на 2019 год.

Поделись:
Теги: бюджет, расходы, доходы, бюджет Украины, Госбюджет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  17.12.2018, 12:09
Оценка:  0
гость
и чем тут кичиться? дефицитом в 86 лярдов? Берите пример с пиндов, у них бюджет уже 3 месяца принять не могут, и МВФ им не ставит условий.Хотя амеры в долгах на 4 поколения!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь