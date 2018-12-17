Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве запустили первый электробус общественного транспорта марки Skywell

Комментариев: 2
Автобус может курсировать 300 км без подзарядки и стоит 280 тыс долларов.
В Киеве запустили новый электроавтобус
В Киеве запустили новый электроавтобус
facebook.com/kievtypical

Первый электробус марки Skywell уже курсирует по Киеву на маршруте 599 – между метро “Харьковская“ и улицей Шептицкого. Об этом сообщает Типичный Киев на странице в Facebook. 

Читай также: Укравтодор не заплатит за дорожно-ремонтные работы, проведенные зимой

Автобус рассчитан на перевозку 61 пассажира включая 26+1 мест для сидения. Электробус относится к маркам пятого поколения, мощностью мотора в 80/150 кВт с литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 200 кВт. 

Так, реального пробега хватает на 300 км по городу. Батареи рассчитаны на 4,5 тыс циклов заряда-разряда, то есть эксплуатировать можно примерно 12 лет. 

За автобус заплатили 280 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что в Украине подешевело топливо на АЗС.

Поделись:
Теги: электромашина, электромобили, электробусы, Киев, столица, общественный транспорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  17.12.2018, 12:40
Оценка:  0
гость
ДАЕШЬ ГИПЕРЗАЛУП по маршруту КУЕВ-МАРИУПОЛЬ! Туда голодранцев(то бишь новобранцев) - назад скоропортящиеся донорские органы! Таким макаром залуп макса быстро окупиться, не то швейцары опередят!
гость  (аноним)  17.12.2018, 12:35
Оценка:  0
гость
Чудны дела ваши, лохляди!
По железке где есть контактный провод (в Борисполь) и турмаршрут Запор-Днепр-Ужгород пустили ДИЗЕЛЬНЫЙ рельсовый автобус(польский,Б/У), и по городу где троллейбусных проводов полно пускают электрокар!
Кому-то невтерпеж бабла распилить?
гость  (аноним)  17.12.2018, 12:10
Оценка:  0
гость
прикольно!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь