В Киеве запустили первый электробус общественного транспорта марки Skywell

Автобус может курсировать 300 км без подзарядки и стоит 280 тыс долларов.

Первый электробус марки Skywell уже курсирует по Киеву на маршруте 599 – между метро “Харьковская“ и улицей Шептицкого. Об этом сообщает Типичный Киев на странице в Facebook.

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Автобус рассчитан на перевозку 61 пассажира включая 26+1 мест для сидения. Электробус относится к маркам пятого поколения, мощностью мотора в 80/150 кВт с литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 200 кВт.

Так, реального пробега хватает на 300 км по городу. Батареи рассчитаны на 4,5 тыс циклов заряда-разряда, то есть эксплуатировать можно примерно 12 лет.

За автобус заплатили 280 тысяч долларов.

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