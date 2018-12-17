Организации со всего мира заметили улучшения после перехода на 4-хдневную рабочую неделю

Работники улучшили показатели по производительности, снизился уровень стресса и профессионального выгорания.

Компании, которые сократили свою рабочую неделю до 4 дней, заметили, что у работников не только снизился уровень профессионального выгорания, но и у компании в целом повысились показатели производительности.

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Об этом сообщает Страна.ua.

"Это намного полезнее, и мы справляемся лучше, если не работаем в безумном темпе", - говорит Ян Шульц-Хофен.

Ян Шульц-Ховен является основателем берлинской компании по разработке программного обеспечения для управления проектами Planio. Его компания предоставила 4-х дневную рабочую неделю 10 сотрудникам в начале 2018 года.

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Такое же нововведение попробовали и в Новой Зеландии, где страховая компания Perpetual Guardian выявила снижение стресса и повышение вовлеченности персонала после введения 32-часовой рабочей недели.

Также в Японии существует система поощрений для компаний, которые освобождают утро понедельника для своих работников.

Федерация британских профсоюзов предлагает перейти на четырехдневную рабочую неделю всей стране до конца столетия. Сейчас они заручились поддержкой оппозиционной лейбористской партии.

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Так, по мнению профсоюза короткая рабочая неделя позволит сотрудникам делиться с окружающими создаваемыми технологиями, например, машинным обучением или робототехниками.

"Это уменьшит стресс от "жонглирования" работой и семейной жизнью и может улучшить гендерное равенство. Компании, которые уже попробовали это, говорят, что это лучше для производительности и благосостояния персонала", - сказала экономическая глава ФБП Кейт Белл.

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Отмечается, что недавно проходил опрос в 8 странах, который показал, что почти половина респондентов думают, что готовы легко выполнять все свои задачи в течении 5 рабочих часов в день без перерыва. Участие приняли 3 тыс работников, включая работников из США, Германии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что На рынке труда предвещают кризис в 2019 году. Он отобразится на увеличении автоматизации рабочей деятельности.