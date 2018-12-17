Украинский город вошел в ТОП-100 лучших туристических городов мира

Единственный украинский город стал одним из 100 самых популярных городов мира среди туристов в 2018 году.

Единственным украинским городом, вошедшим в 100 самых популярных среди туристов городов мира за 2018 год, стал Львов. Об этом сообщают Финансы со ссылкой на рейтинг ьританской международной компании Euromonitor.

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На первом месте рейтинга расположился Гонконг, который в этом году посетили около 30 млн иностранных туристов. На втором месте Бангкок, который принял около 23,6 млн путешественников. Тройку замыкает Лондон с 20,7 млн иностранных туристов в этом году.

Также в десятку вошли Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Шэньчжэнь. Эти города посетило от 12 до 18 млн путешественников со всего мира в 2018 году.

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Единственный украинский город Львов расположился на 80м месте в рейтинге, его посетили около 2,7 млн туристов в 2018 году. Он обогнал Тель-Авив, Франкфурт, Стокгольм, Ниццу, Рио-де-Жанейро, Абу-Даби, Порто и Доху.

Ранее сообщалось, что Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business. В обновленном рейтинге по ведению бизнеса Украина поднялась на 71 место из 190, улучшив показатели по ряду параметров.