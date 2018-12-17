Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинский город вошел в ТОП-100 лучших туристических городов мира

Комментариев: 1
Единственный украинский город стал одним из 100 самых популярных городов мира среди туристов в 2018 году.
Львов стал единственным украинским популярным городом среди туристов в мировом рейтинге
Львов стал единственным украинским популярным городом среди туристов в мировом рейтинге
depositphotos.com

Единственным украинским городом, вошедшим в 100 самых популярных среди туристов городов мира за 2018 год, стал Львов. Об этом сообщают Финансы со ссылкой на рейтинг ьританской международной компании Euromonitor. 

Читай также: Какие бренды Украины стоят больше всех: ТОП-100

На первом месте рейтинга расположился Гонконг, который в этом году посетили около 30 млн иностранных туристов. На втором месте Бангкок, который принял около 23,6 млн путешественников. Тройку замыкает Лондон с 20,7 млн иностранных туристов в этом году.

Также в десятку вошли Сингапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Шэньчжэнь. Эти города посетило от 12 до 18 млн путешественников со всего мира в 2018 году. 

Читай также: Во Львове потратили 2 млн грн на озеленение к Новому году

Единственный украинский город Львов расположился на 80м месте в рейтинге, его посетили около 2,7 млн туристов в 2018 году. Он обогнал Тель-Авив, Франкфурт, Стокгольм, Ниццу, Рио-де-Жанейро, Абу-Даби, Порто и Доху.

Ранее сообщалось, что Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business. В обновленном рейтинге по ведению бизнеса Украина поднялась на 71 место из 190, улучшив показатели по ряду параметров.

Поделись:
Теги: рейтинг, города украины, туристические города украины, туризм, рейтинг городов мира, иностранные туристы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Sancho-s    17.12.2018, 14:02
Оценка:  0
Sancho-s
Это такие рейтинги...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь