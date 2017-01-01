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В Альфа-банке произошел сбой, у части клиентов обнулились счета

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В результате сбоя у некоторых клиентов банка возникли трудности с безналичными расчетами, а со счетов исчезли деньги.
В работе Альфа-банка произошел сбой
В работе Альфа-банка произошел сбой
facebook.com/AlfaBankUkrain

В системе Альфа-банка произошел сбой, в результате которого у некоторых его клиентов возникли проблемы с безналичными расчетами, а на банковских счетах возник отрицательный остаток. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает в понедельник, 17 декабря, Громадське

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В частности, один из читателей издания рассказал, что из его счета в банке исчезли деньги. Во время общения с ботом Альфа-банка и звонков на горячую линию ему сообщили, что деньги вернут на его счет в течение трех дней.

"Сейчас банк работает над тем, чтобы исправить эту ошибку как можно быстрее", - заявили в пресс-службе банка.

Ранее сообщалось, что банковский сектор Украины в 2018 году может получить рекордную за последние десять лет прибыль, прогнозируют в НБУ.

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Теги: банки, банк, деньги, счет, Альфа-Банк, сбой
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