В Альфа-банке произошел сбой, у части клиентов обнулились счета

В результате сбоя у некоторых клиентов банка возникли трудности с безналичными расчетами, а со счетов исчезли деньги.

В системе Альфа-банка произошел сбой, в результате которого у некоторых его клиентов возникли проблемы с безналичными расчетами, а на банковских счетах возник отрицательный остаток. Об этом со ссылкой на пресс-службу банка сообщает в понедельник, 17 декабря, Громадське.

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В частности, один из читателей издания рассказал, что из его счета в банке исчезли деньги. Во время общения с ботом Альфа-банка и звонков на горячую линию ему сообщили, что деньги вернут на его счет в течение трех дней.

"Сейчас банк работает над тем, чтобы исправить эту ошибку как можно быстрее", - заявили в пресс-службе банка.

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