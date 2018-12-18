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Евросоюз "открыл небо" для полетов в аэропорт Ужгород

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Аэропорт Ужгород возобновит полноценную работу. ЕС "открыл свое небо" Украине в части воздушного пространства Словакии.
Аэропорт Ужгород возобновит полноценную работу
Аэропорт Ужгород возобновит полноценную работу
depositphotos.com

Европейское агентство по безопасности полетов EASA сертифицировало Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух) для управления воздушным движением в аэропорту Ужгород. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook. 

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"EASA сертифицировало Украэрорух. Аэропорт Ужгород возобновит полноценную работу! Впервые в истории международного партнерства ЕС открывает свое небо для страны, которая не является членом Европейского Союза, в частности, в части воздушного пространства Словакии", - написал он в соцсети.

В частности, по его словам, сертификат соответствия Украэроруху выдал директор летных стандартов EASA Джаспер Расмуссен в Кельне.

Указано, что взлет и посадка в аэропорту Ужгорода осуществляются с заходом самолетов в воздушное пространство Словакии. Ранее его использование регулировалось межправительственным соглашением, но летом 2016 года его срок истек. Для восстановления трансграничных услуг в словацком воздушном пространстве Украина должна была получить сертификацию EASA.

Ранее сообщалось, что австрийский лоукост Laudamotion с февраля запустит направление Вена-Киев. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю.

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Теги: ЕС, Евросоюз, Закарпатье, аэропорт, Ужгород, сертификация, воздушное пространство, Украэрорух
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.12.2018, 11:33
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гость
Пусть откроют небо в аэропорт Мариуполь, там всучары как раз буки и с125 завезли!
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