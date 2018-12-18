Евросоюз "открыл небо" для полетов в аэропорт Ужгород

Аэропорт Ужгород возобновит полноценную работу. ЕС "открыл свое небо" Украине в части воздушного пространства Словакии.

Европейское агентство по безопасности полетов EASA сертифицировало Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины (Украэрорух) для управления воздушным движением в аэропорту Ужгород. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

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"EASA сертифицировало Украэрорух. Аэропорт Ужгород возобновит полноценную работу! Впервые в истории международного партнерства ЕС открывает свое небо для страны, которая не является членом Европейского Союза, в частности, в части воздушного пространства Словакии", - написал он в соцсети.

В частности, по его словам, сертификат соответствия Украэроруху выдал директор летных стандартов EASA Джаспер Расмуссен в Кельне.

Указано, что взлет и посадка в аэропорту Ужгорода осуществляются с заходом самолетов в воздушное пространство Словакии. Ранее его использование регулировалось межправительственным соглашением, но летом 2016 года его срок истек. Для восстановления трансграничных услуг в словацком воздушном пространстве Украина должна была получить сертификацию EASA.

Ранее сообщалось, что австрийский лоукост Laudamotion с февраля запустит направление Вена-Киев. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю.