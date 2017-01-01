Доллар подорожал: Курс валют на 18 декабря

НБУ ослабил курс гривны, доллар снизился в покупке и в продаже на межбанке.

Курс валют от НБУ на 18 декабря Getty Images

На 18 декабря, вторник, Национальный банк Украины установил курсы валют на уровне:

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– 100 доллар в США – 2 788,6082 гривен (+4,8959 грн);

– 100 евро – 3 162,5606 гривны (+21,1413грн).

Так, Нацбанк ослабил курс гривны почти на 5 копеек за доллар, а евро повысился на 21 копейку.

На межбанковском рынке доллар упал в покупке и в продаже, на 4 и 6 копеек - до 27,85-27,90 грн, соответственно.

Еврокотировки снизились в покупке на 14 копеек, а в продаже поднялись на 18 копеек - до 31,60-31,67 грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выдал банкноту в 100 гривен, которую не принимают к оплате.