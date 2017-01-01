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Доллар подорожал: Курс валют на 18 декабря

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НБУ ослабил курс гривны, доллар снизился в покупке и в продаже на межбанке.
Курс валют от НБУ на 18 декабря
Курс валют от НБУ на 18 декабря
Getty Images

На 18 декабря, вторник, Национальный банк Украины установил курсы валют на уровне: 

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– 100 доллар в США – 2 788,6082 гривен (+4,8959 грн);

– 100 евро – 3 162,5606 гривны (+21,1413грн).

Так, Нацбанк ослабил курс гривны почти на 5 копеек за доллар, а евро повысился на 21 копейку.

На межбанковском рынке доллар упал в покупке и в продаже, на 4 и 6 копеек - до 27,85-27,90 грн, соответственно.

Еврокотировки снизились в покупке на 14 копеек, а в продаже поднялись на 18 копеек - до 31,60-31,67 грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выдал банкноту в 100 гривен, которую не принимают к оплате.

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