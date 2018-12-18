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НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Революции Достоинства

Комментариев: 8
Реальный наличный доход населения продолжает расти, но пока не достиг показателей докризисного 2013 года.
В НБУ уверяют, что реальные доходы украинцев растут
В НБУ уверяют, что реальные доходы украинцев растут
depositphotos.com

На сегодняшний день реальный доход украинцев составляет 82% от уровня 2013 года. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте Национального банка в понедельник, 17 декабря. 

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“Реальный наличный доход населения продолжает расти. Это продолжается второй год подряд. В I полугодии 2018 года реальный наличный доход населения вырос на 9,8%, но пока составляет 82% от уровня 2013 года”, - говорится в отчете.

По данным НБУ, основной двигатель роста - заработная плата. Она увеличилась на 26%, более всего - в промышленности, на транспорте, в финансовой сфере и государственном управлении. 

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“Минимальная зарплата выросла на 16%, поэтому в этом году ее влияние на динамику средней зарплаты несущественное. Также, все еще высокая инфляция привела к тому, что реальный наличный доход части населения с низкими зарплатами вырос умеренно”, - отметили в НБУ.

Влияние заплаты, выплаченной в Украине, на общие доходы населения снизилось, поскольку заметно выросли заработки временных трудовых мигрантов, а также социальные выплаты в результате пенсионной реформы. Так, работники за полгода перечислили в Украину 6,5 млрд долларов. 

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Объем зарплаты, полученной украинцами за рубежом, увеличился на 43%. Однако в 2018 году темпы прироста количества трудовых мигрантов из Украины замедляются, в частности из-за насыщения рынка Польши.

За 9 месяцев 2018 года реальная зарплата увеличилась на 13%, в том числе в III квартале - почти на 15%, поэтому за полный год темп ее прироста, вероятно, составит около 13%.

В 2019 году возможно замедление реальных доходов населения из-за низких темпов роста ВВП и жесткой фискальной политики, которые будут ограничивать рост зарплат в бюджетной сфере. 

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Отметим, по данным Госстата, за год количество украинцев, живущих за чертой бедности, сократилось на 9,2%, но все еще превышает треть населения страны.

Ранее сообщалось, сколько платят в разных областях Украины и кому задерживают выплаты.

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Теги: Трудовая миграция, зарплаты, майдан, НБУ, Нацбанк, доходы, зарплата
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  18.12.2018, 11:43
Оценка:  0
гость
ОХ УЖ ЭТИ СКАЗОЧКИ, ОХ УЖ ЭТИ СКАЗОЧНИКИ!...
гость  (аноним)  18.12.2018, 11:37
Оценка:  +1
гость
Вот это «достоинство» - за 5 лет от него оправиться не можем!
Мыкола    18.12.2018, 11:22
Оценка:  +1
Мыкола
Пэтя в 7 раз увеличил свой доход ! А по заявления В,Бондаря мы ежегодно переплачиваем за газ где-то около 2. 5 млрд. долл.через 80 компаний - прокладок между Газпромом и Украиной. Не исключено, что они оседают и на офшорных счетах наших радетелей Томоса. Но эту проблему наши нацики в упор не видят !
freederik33    18.12.2018, 10:52
Оценка:  +2
freederik33
За лохов всех держат .
freederik33    18.12.2018, 10:51
Оценка:  +2
freederik33
Пиз.....ны.
П    18.12.2018, 10:51
Оценка:  +5
П
Хоть какие то цифры можно нарисовать только благодаря чиновникам-взяточникам и заробитчанам.
гость  (аноним)  18.12.2018, 10:51
Оценка:  +4
гость
И нах та революция нужна была? Где логика...
нафнаф    18.12.2018, 10:48
Оценка:  +3
нафнаф
82% в гривнах от 2013,плюс курс доллара в ТРИ раза,коммуналка в 20 раз,бензин жратва.Короче покращення из прокращень.
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