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В Украине выросла безработица

Комментариев: 3
На одну вакансию претендуют четыре человека. В то же время средний размер пособия на одного безработного составил 2 670 гривен.
На одну вакансию в Украине претендует 4 человека
На одну вакансию в Украине претендует 4 человека
depositphotos.com

В Украине в ноябре этого года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт - до 1,2%. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики в понедельник, 17 декабря. 

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Так, по состоянию на 1 декабря 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 301 тысяча безработных, а месяцем ранее - 271,4 тысяч безработных.

Число вакансий в ноябре составило 81 200, то есть на одну вакансию претендуют четыре человека.

В то же время средний размер пособия на одного безработного составил 2 670 гривен.

Ранее сообщалось, что на рынке труда предвещают кризис в 2019 году. Он отобразится на увеличении автоматизации рабочей деятельности.

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Теги: Украина, экономика, работа, безработица, безработные, экономика Украины, украинская экономика, Госстат
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  18.12.2018, 11:22
Оценка:  0
гость
зарегистрированы 301 тысяча безработных

Ну и еще 5-7 млн заробитчан, которые де-факто безработные для Украины; только пособие не получают!
гость  (аноним)  18.12.2018, 10:55
Оценка:  +2
гость
а в Китае победили корупцию...
гость  (аноним)  18.12.2018, 10:45
Оценка:  +2
гость
Та що вы таке кажете!? А як жеж неслыханный рост производства и экспорта агропродукции?!
Ах да: позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек!
Остается радоваться жизни на пособие в 2670 грин! Правда большинство пенсий в среднем1600 грин...
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