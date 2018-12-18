В Украине выросла безработица
В Украине в ноябре этого года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт - до 1,2%. Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики в понедельник, 17 декабря.
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Так, по состоянию на 1 декабря 2018 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 301 тысяча безработных, а месяцем ранее - 271,4 тысяч безработных.
Число вакансий в ноябре составило 81 200, то есть на одну вакансию претендуют четыре человека.
В то же время средний размер пособия на одного безработного составил 2 670 гривен.
Ранее сообщалось, что на рынке труда предвещают кризис в 2019 году. Он отобразится на увеличении автоматизации рабочей деятельности.
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Ну и еще 5-7 млн заробитчан, которые де-факто безработные для Украины; только пособие не получают!
Ах да: позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек!
Остается радоваться жизни на пособие в 2670 грин! Правда большинство пенсий в среднем1600 грин...