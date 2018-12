Денежный дождь: 24-летний биткоин-миллионер сбросил с крыши 100 млн долларов

Вонг Чинг является биткоин-миллионером в свои 24 года. Он устроил денежный дождь с целью популяризации криптоиндустрии. Видео денежного дождя в Twitter поделилась Миа Там, журналист из Китая.

Так, миллионер под псевдонимом Mr. Coin, выбросил с крыши многоэтажки на улице Гонконга 100 млн гонконгских долларов, что приблизительно равняется 12,8 млн американских долларов.

“Он сказал, что чувствует себя так, словно он Бог, и несет ответственность за то, чтобы рассказать миру о биткойн“, - написала Миа Там.

Издание Asia Crypto Today сообщает, что Вонг Чинг имеет плохую репутацию в Китае, потому акция проходила для восстановления своей репутации.

После того, как Вонг выкинул деньги на улицу, его задержала полиция по делу о нарушении общественного порядка.

Chinese 24 year old Bitcoin Millionaire Wong ching kit 黄鉦杰 AKA bi shao ye 币少爷 (Mr coin ) throws 100’s of millions of HKD from the roof top. He said “he feels as if he is god and he is responsible to teach the world about bitcoin.” Is this a sign of a bullrun incoming or ?! pic.twitter.com/IfgKykB0ME