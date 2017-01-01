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Денежный дождь: 24-летний биткоин-миллионер сбросил с крыши 100 млн долларов

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Вонг Чинг, более известный как Mr. Coin, устроил денежный дождь на улице Гонконга.
Гонконский миллионер выбросил с крыши 100 млн долларов
Гонконский миллионер выбросил с крыши 100 млн долларов
asiacryptotoday.com

Вонг Чинг является биткоин-миллионером в свои 24 года. Он устроил денежный дождь с целью популяризации криптоиндустрии. Видео денежного дождя в Twitter поделилась Миа Там, журналист из Китая. 

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Так, миллионер под псевдонимом Mr. Coin, выбросил с крыши многоэтажки на улице Гонконга 100 млн гонконгских долларов, что приблизительно равняется 12,8 млн американских долларов.

“Он сказал, что чувствует себя так, словно он Бог, и несет ответственность за то, чтобы рассказать миру о биткойн“, - написала Миа Там.

Вонг Чинг заработал деньги на криптовалюте
Вонг Чинг заработал деньги на криптовалюте
asiacryptotoday.com

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Издание Asia Crypto Today сообщает, что Вонг Чинг имеет плохую репутацию в Китае, потому акция проходила для восстановления своей репутации.

После того, как Вонг выкинул деньги на улицу, его задержала полиция по делу о нарушении общественного порядка.

Ранее сообщалось, что в Огайо позволят платить налоги в биткоинах. Нововведение, в частности, касается уплаты акцизов на сигареты и страховых взносов за сотрудников.

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Теги: биткоин, биткоин-миллионер, денежный дождь, миллионер, криптовалюта, криптобиржа, криптоактивы
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