Гречка в Украине стала дешевле: Названы причины

Экономисты ожидали удешевления "главной" крупы.

В первую очередь гречка подешевела из-за хорошего урожая, объяснили Сегодня экономисты Александр Охрименко и Тарас Загородний.

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“Гречка - это не экспортный товар. Как только делают нормальную посадку гречки, то, в принципе, цена на нее падает. В этом году урожай хороший, поэтому нет ничего удивительного“, - говорит Охрименко.

Второй причиной удешевления является сезонный фактор.

“Традиционно падают цены на товары в сезон, как на клубнику летом и яблоки осенью“, - объясняет Загородний.

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