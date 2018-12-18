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Гречка в Украине стала дешевле: Названы причины

Комментариев: 6
Экономисты ожидали удешевления "главной" крупы.
В Украине значительно подешевела гречка
В Украине значительно подешевела гречка
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В первую очередь гречка подешевела из-за хорошего урожая, объяснили Сегодня экономисты Александр Охрименко и Тарас Загородний. 

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“Гречка - это не экспортный товар. Как только делают нормальную посадку гречки, то, в принципе, цена на нее падает. В этом году урожай хороший, поэтому нет ничего удивительного“, - говорит Охрименко.

Второй причиной удешевления является сезонный фактор.

“Традиционно падают цены на товары в сезон, как на клубнику летом и яблоки осенью“, - объясняет Загородний.

Ранее сообщалось, что у украинских аграриев появились деньги, чтобы платить за высококлассное оборудование.

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Теги: гречка, крупа, аграрная сфера, аграрный рынок, гречка в Украине, стоимость круп, стоимость гречки
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  18.12.2018, 13:13
Оценка:  0
гость
а чего она в Донецке лорожает, как и яйца, мука, хлеб? да и многое другое в цене вверх тупо лезет, многое кроме зарплаты копеечной
гость  (аноним)  18.12.2018, 13:12
Оценка:  0
гость
А "виталик" это кэп яныкапы? Ну вы ребзя там поаккуратней, понимаю что один раз не пиdорас, но можете войти во вкус...И на кой вас в двухместные камеры посадили?
гость  (аноним)  18.12.2018, 13:08
Оценка:  0
гость
Кэп Бердянска, харе заливать! Шо, в лефортово пароль от вайфая шепнули "добрые вертухаи"?
гость  (аноним)  18.12.2018, 13:04
Оценка:  0
гость
А после той eбли, Виталик грит,типа,ребзя чёт гречки похавать захотелось. Ну нах те суши, давайте гречки закажем! О как
гость  (аноним)  18.12.2018, 13:02
Оценка:  0
гость
А мы телок на судне eбали вчера,так eбу я значит одну соску,а у меня все эта новость о гречке из головы не выходит....
гость  (аноним)  18.12.2018, 12:31
Оценка:  +1
гость
ЕС квоты на гречку не дал, в европах ее почти не едят, ну как у нас улиток или лягуш или гнилой червивый сыр и пр.
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