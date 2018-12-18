ТОП-100 самых влиятельных украинцев: Инфографика

Журнал Фокус составил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев за 2018 год.

Список 100 самых влиятельных украинцев составлен из потенциальных кандидатов на пост президента Украины, топ-чиновники, депутаты и главы парламентских фракций, серые кардиналы и менеджера госкомпаний. Но также присутствуют и артисты, культурные деятели, спортсмены и журналисты.

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Список разделен на категории, такие как: лидеры, магнаты, руководители, стратеги, мастера и кумиры.

Редакция журнала подчеркнула, что составить список было сложно, так как стремление представить Украину в желаемом свете очень влияло на решения.

“Согреть сердце мыслью, что, сформировав рейтинг влиятельных людей, ядро которого состоит из реформаторов, общественных активистов и предпринимателей новой волны, можно произвести магическое действо — подтолкнуть страну к изменениям, которые ждет каждый из нас“, - заявила редакция.

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Список был составлен на основе понимания "влияния" как авторитетность для некоторой численной группы людей, вес в обществе, а также отождествление себя с Украиной.

Первое место в рейтинге занял президент Украины Петр Порошенко. Он возглавляет рейтинг уже третий год подряд. Второе место отдали Владимиру Гройсману, премьер-министру Украины, а третье Юлии Тимошенко.

В десятку также вошли Арсений Яценюк, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсен Аваков, Александр Турчинов, Юрий Луценко и Игорь Райкин.

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В этом году в сотню вошли и церковные иерархи: предстоятель УПЦ (КП) Филарет Денисенко поместился на 21 месте, предстоятель УПЦ Онуфрий Березовский на 22 месте и вслед за ними на 23 месте предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук.

В рейтинге много представителей СМИ, носителей и распространителей образования, культурных деятелей, а также спортсменов.

В 2018 году мужчины составили 78% списка, а женщины всего 22%. Большинство выборки старше 40 лет (85 человек), а остальные младше 40 (15 человек).

Список третий год подряд возглавил Петр Порошенко focus.ua

Ранее сообщалось, что обнародован рейтинг ТОП-100 самых богатых украинцев.