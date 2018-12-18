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ТОП-100 самых влиятельных украинцев: Инфографика

Комментариев: 2
Журнал Фокус составил рейтинг 100 самых влиятельных украинцев за 2018 год.
Названы 100 самых влиятельных людей Украины
Названы 100 самых влиятельных людей Украины
focus.ua

Список 100 самых влиятельных украинцев составлен из потенциальных кандидатов на пост президента Украины, топ-чиновники, депутаты и главы парламентских фракций, серые кардиналы и менеджера госкомпаний. Но также присутствуют и артисты, культурные деятели, спортсмены и журналисты. 

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Список разделен на категории, такие как: лидеры, магнаты, руководители, стратеги, мастера и кумиры.

Редакция журнала подчеркнула, что составить список было сложно, так как стремление представить Украину в желаемом свете очень влияло на решения.

“Согреть сердце мыслью, что, сформировав рейтинг влиятельных людей, ядро которого состоит из реформаторов, общественных активистов и предпринимателей новой волны, можно произвести магическое действо — подтолкнуть страну к изменениям, которые ждет каждый из нас“, - заявила редакция. 

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Список был составлен на основе понимания "влияния" как авторитетность для некоторой численной группы людей, вес в обществе, а также отождествление себя с Украиной.

Первое место в рейтинге занял президент Украины Петр Порошенко. Он возглавляет рейтинг уже третий год подряд. Второе место отдали Владимиру Гройсману, премьер-министру Украины, а третье Юлии Тимошенко.

В десятку также вошли Арсений Яценюк, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсен Аваков, Александр Турчинов, Юрий Луценко и Игорь Райкин. 

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В этом году в сотню вошли и церковные иерархи: предстоятель УПЦ (КП) Филарет Денисенко поместился на 21 месте, предстоятель УПЦ Онуфрий Березовский на 22 месте и вслед за ними на 23 месте предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук.

В рейтинге много представителей СМИ, носителей и распространителей образования, культурных деятелей, а также спортсменов.

В 2018 году мужчины составили 78% списка, а женщины всего 22%. Большинство выборки старше 40 лет (85 человек), а остальные младше 40 (15 человек).

Список третий год подряд возглавил Петр Порошенко
Список третий год подряд возглавил Петр Порошенко
focus.ua

Ранее сообщалось, что обнародован рейтинг ТОП-100 самых богатых украинцев.

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Теги: рейтинг, топ, топ 100, самые влиятельные украинцы, Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко
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Комментариев (2)
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Peyot    18.12.2018, 13:11
Оценка:  0
Peyot
очередная статья высосаная их пальца, уже начиная с третьей строчки идет полная херня!
fkrfyfan    18.12.2018, 13:09
Оценка:  -1
fkrfyfan
А крольчатина каким боком влиятельным остался?
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