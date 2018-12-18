Госслужащим ГПУ на 25% повысили оклады

Раньше на служащих Генеральной прокуратуры Украины повышение должностных окладов не распространялось.

Кабинет министров Украины предусмотрел повышение на 25% размера должностных окладов государственных служащих Генеральной прокуратуры Украины. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает Интерфакс.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, отмечается, что ранее на служащих Генпрокуратуры, которая является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией по всей стране, повышение должностных окладов не распространялось. Данный документ принят для обеспечения междолжностной дисциплины в оплате труда.

Ранее сообщалось, что заместитель Генпрокурора зарегистрировал на папу новую недвижимость. В 2017 году на отца Евгения Енина зарегистрировали квартиру и частный дом под Киевом.