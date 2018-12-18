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Госслужащим ГПУ на 25% повысили оклады

Комментариев: 2
Раньше на служащих Генеральной прокуратуры Украины повышение должностных окладов не распространялось.
Кабмин предусмотрел повышение на 25% размера должностных окладов служащих ГПУ
Кабмин предусмотрел повышение на 25% размера должностных окладов служащих ГПУ
facebook.com/gp.gov.ua

Кабинет министров Украины предусмотрел повышение на 25% размера должностных окладов государственных служащих Генеральной прокуратуры Украины. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает Интерфакс

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, отмечается, что ранее на служащих Генпрокуратуры, которая является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией по всей стране, повышение должностных окладов не распространялось. Данный документ принят для обеспечения междолжностной дисциплины в оплате труда.

Ранее сообщалось, что заместитель Генпрокурора зарегистрировал на папу новую недвижимость. В 2017 году на отца Евгения Енина зарегистрировали квартиру и частный дом под Киевом.

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Теги: Генпрокуратура, зарплаты, Кабмин Украины, ГПУ, госслужба, оклад, зарплата
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Комментариев (2)
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*******    18.12.2018, 14:23
Оценка:  +2
*******
А говорят денег нет, бюджет нечем наполнять...……….
Ганс_мг42    18.12.2018, 14:07
Оценка:  +1
Ганс_мг42
и продпаек им повысить!
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