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Мининформполитики заказало рекламу на телеканале CNN за 15 млн - СМИ

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Министерство информационной политики Украины якобы заказало 580 показов сюжетов по 30 секунд, в том числе в прайм-тайм.
Украину прорекламируют на телеканале CNN
Украину прорекламируют на телеканале CNN
depositphotos.com

Министерство информационной политики заказало рекламу на британском CNN International на 15,4 млн грн. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщают Наші гроші со ссылкой на тендер в системе Прозорро. 

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Заказчиком рекламы выступило госпредприятие ведомства Центр защиты информационного пространства Украины. ООО CFC Consulting выиграло тендер и будет размещать сюжеты на телеканале CNN.

Речь идет о 580 выходах сюжетов длиной 30 секунд, из которых не менее половины - в прайм-тайм, а также о сопровождающей баннерной кампании на сайтах телеканалов с по крайней мере 500 тысячами показов на целевую аудиторию. 

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По данным СМИ, самыми дорогими являются выходы сюжетов в вечерний прайм-тайм 17:00-23:59 по 35 719 грн.

Ранее сообщалось, что ПАТ "Укразализныця" (Харьков) сообщила о поставке электрощитков электродвигателей на 2,80 млн гривен и переплатила в 2,5 раза.

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Теги: реклама, телеканалы, телеканал, CNN, Мининформполитики
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