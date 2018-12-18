Мининформполитики заказало рекламу на телеканале CNN за 15 млн - СМИ

Министерство информационной политики Украины якобы заказало 580 показов сюжетов по 30 секунд, в том числе в прайм-тайм.

Министерство информационной политики заказало рекламу на британском CNN International на 15,4 млн грн. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщают Наші гроші со ссылкой на тендер в системе Прозорро.

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Заказчиком рекламы выступило госпредприятие ведомства Центр защиты информационного пространства Украины. ООО CFC Consulting выиграло тендер и будет размещать сюжеты на телеканале CNN.

Речь идет о 580 выходах сюжетов длиной 30 секунд, из которых не менее половины - в прайм-тайм, а также о сопровождающей баннерной кампании на сайтах телеканалов с по крайней мере 500 тысячами показов на целевую аудиторию.

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По данным СМИ, самыми дорогими являются выходы сюжетов в вечерний прайм-тайм 17:00-23:59 по 35 719 грн.

Ранее сообщалось, что ПАТ "Укразализныця" (Харьков) сообщила о поставке электрощитков электродвигателей на 2,80 млн гривен и переплатила в 2,5 раза.