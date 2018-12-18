Потребительское доверие украинцев находится в глубокой "депрессии"

Индекс потребительского доверия в III квартале хоть и вырос на 2 пункта, но все еще говорит о негативных настроениях украинцев.

В III квартале 2018 года индекс потребительского доверия в Украине вырос на 2 пункта – до 64, но все еще находится в зоне преобладания негативных настроений, недотягивая до 100.

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Об этом сообщает UBR со ссылкой на компанию Nielsen.

Так, 91% граждан думают, что Украина пребывает в кризисе. Еще 76% думают, что в ближайший год страна из него не выберется.

Социологи выявили, что на товары первой необходимости тратят деньги четверть украинцев, что является плохим признаком. Также вынуждены экономить 66% населения, обычно за счет отпусков, одежды и развлечений. И еще 40% выбирают продукты по стоимости, а не по качеству.

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Деньги, которые удается сэкономить, тратят на обновление гардероба, или сберегают на "черный" (29% респондентов). Примерно столько же тратят на путешествия за границу и развлечения вне дома.

Даже в такой ситуации индекс потребительских настроений не самый низкий. В начале кризиса 2015 года он составлял всего 41 пункт, который с каждым годом увеличивается на несколько пунктов, где с начала 2018 года до III квартала он поднялся аж на 6 пунктов, что свидетельствует о медленном улучшении.

Ранее сообщалось, что покупают украинцы, которые живут за чертой бедности.