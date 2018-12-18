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Антирейтинг цен: Как подорожала жизнь в Украине за 2018 год

Комментариев: 2
Больше всего за 2018 год подорожал борщевой набор.
В Украине за 2018 год подорожало практически все, кроме 4 продуктов питания
В Украине за 2018 год подорожало практически все, кроме 4 продуктов питания
depositphotos.com

Государственная служба статистики определила, какие продукты подорожали в Украине за 2018 год. Так, больше всего подорожали овощи. Например, вырос в цене репчатый лук на 57,6%, то есть теперь он стоит 12,87 грн, капуста и морковка подорожали на 40% - по 7,21 грн/кг и 11,14 грн/кг. Пшеница также прибавила в цене 35%. 

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Подорожали не только продукты питания, но и проезд в городском транспорте повысился в цене на 26%, сжиженный автогаз на 21%, а дизель и бензин от 12% до 19%. Сигареты всех видов подорожали на 17%.

Ячневая крупа и пшеничный хлеб подорожали на 17%, вместе со всем, что производится из пшеницы (хлеб, макароны, мука) на 14-16%. 

Картошка, говядина, рыба, колбасы, сало и лекарства прибавили в цене от 9 до 11%. Не отстает и жилье, которое в 2018 году в среднем за месяц аренды в ноябре стоило 3298 по Украине (в Киеве от 6347 грн/мес). 

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Со всего списка, которые входили в расчет чиновников, подешевели всего лишь 4 продукта. Ими являются яблоки (9,43 грн/кг), гречка (16,63 грн/кг), сахар (14,24 грн/кг) и яйца (24,81 грн/десяток).

Ранее сообщалось, что стоимость традиционного салата Оливье на Новый год 2019 повысилась на 28%. 

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Теги: продукты питания, продукты в украине, стоимость продуктов, жизнь в украины
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Комментариев (2)
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ninelia    18.12.2018, 15:10
Оценка:  0
ninelia
На 26% проезд подорожал, да, был 4 гривны стал 8 . Это ровно 26 % Слава патриотам!
dimasvetik    18.12.2018, 14:30
Оценка:  0
dimasvetik
подешевел набор для подкупа бабулек на выборах
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