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Нацбанк укрепил гривну: Курс валют на 19 декабря

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Гривну подняли в цене, а доллар немного снизился на межбанке.
НБУ укрепил гривну: Курс валют на 19 декабря
НБУ укрепил гривну: Курс валют на 19 декабря
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на среду, 19 декабря на уровне: 

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– 100 доллар в США – 2 784,7943 гривен (-3,8139 грн);

– 100 евро – 3 168,2605 гривны (+5,6999 грн).

Так, Нацбанк укрепил гривну почти на 4 копейки, а евро поднялся в цене почти на 6 копеек.

Доллар на межбанковском рынке упал в цене как в покупке, так и в продаже, на 9 и 10 копеек, соответственно - до 27,76-27,80 грн.

Еврокотировки снизились в покупке и в продаже на 2 и 4 копейки, соответственно - до 31,58-31,63 грн.

Ранее сообщалось, что НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Революции Достоинства. Реальный наличный доход населения продолжает расти, но пока не достиг показателей докризисного 2013 года.

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