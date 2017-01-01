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ВБ предоставил Украине финансовые гарантии на $750 млн - Порошенко

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Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовых гарантий на сумму $750 млн.
Всемирный банк предоставил Украине финансовые гарантии на $750 млн
Всемирный банк предоставил Украине финансовые гарантии на $750 млн
depositphotos.com

Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовых гарантий на сумму $750 млн. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил президент Петр Порошенко в Facebook

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"Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной финансовой институции нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности, в финансовом секторе. Такие решения, как сегодняшнее, добавляют уверенности в том, что мы идем правильным путем", - прокомментировал данное решение Порошенко.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил соглашение с Евросоюзом на €167 млн о технической помощи.

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Теги: кредиты, Всемирный банк, финансы, Порошенко, финансирование, гарантии, кредит, Петр Порошенко, Финансовая помощь
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