ВБ предоставил Украине финансовые гарантии на $750 млн - Порошенко

Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовых гарантий на сумму $750 млн.

Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовых гарантий на сумму $750 млн. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

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"Это не только важный сигнал твердой поддержки нашего государства. Это также четкое признание со стороны авторитетной финансовой институции нашего ощутимого прогресса на пути реформ, в частности, в финансовом секторе. Такие решения, как сегодняшнее, добавляют уверенности в том, что мы идем правильным путем", - прокомментировал данное решение Порошенко.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил соглашение с Евросоюзом на €167 млн о технической помощи.