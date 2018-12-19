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МВФ поставили новые условия программы stand-by для Украины

Комментариев: 2
Программа будет направлена на снижение уровня инфляции, укрепление финансового сектора, улучшение налогового администрирования и продолжение бюджетной консолидации.
МВФ подтвердила новую программу stand-by для Украины
МВФ подтвердила новую программу stand-by для Украины
depositphotos.com

Новая 14-ти месячная программа stand-by рассчитана на 3,9 млрд американских долларов с первым траншем в размере 1,4 млрд долларов. Об этом сообщает Сегодня. 

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Действующая программа расширенного финансирования EFF от 11 марта 2015 года будет вскоре аннулирована Верховной Радой. 

У программы есть 4 приоритета: продолжение бюджетной консолидации, снижение уровня инфляции, укрепление финансового сектора и внедрение комплексных реформ, которые будут касаться налогового администрирования, приватизации и управления. 

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"Украинская власть успешно возобновила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Здравомыслящая фискальная и денежно-кредитная политика и режим гибкого обменного курса помогли сократить дефицит бюджета и счета текущих операций. Резервы были частично восстановлены, а доверие улучшилась", - прокомментировал решение первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон.

Ранее сообщалось, что Украина получила 500 млн евро от ЕС. Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ, заявили в Минфине.

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Теги: МВФ, МВФ и Украина, программа stand-by, транш, транш МВФ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.12.2018, 12:46
Оценка:  0
гость
А не пошли бы вы на йух со своей программой. Скорую пытался вызвать. Нет топлива...
гость  (аноним)  19.12.2018, 12:00
Оценка:  +2
гость
Действующая программа расширенного финансирования EFF от 11 марта 2015 года будет вскоре аннулирована

Так это,ее профинансировали едва ли на треть! И по новой программе траншей не хватит для выплат по внешним долгам.
Только на обслуживание и %,при условии траншей в полном объеме.А долг будет расти!
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