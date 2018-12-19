МВФ поставили новые условия программы stand-by для Украины

Программа будет направлена на снижение уровня инфляции, укрепление финансового сектора, улучшение налогового администрирования и продолжение бюджетной консолидации.

Новая 14-ти месячная программа stand-by рассчитана на 3,9 млрд американских долларов с первым траншем в размере 1,4 млрд долларов. Об этом сообщает Сегодня.

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Действующая программа расширенного финансирования EFF от 11 марта 2015 года будет вскоре аннулирована Верховной Радой.

У программы есть 4 приоритета: продолжение бюджетной консолидации, снижение уровня инфляции, укрепление финансового сектора и внедрение комплексных реформ, которые будут касаться налогового администрирования, приватизации и управления.

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"Украинская власть успешно возобновила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Здравомыслящая фискальная и денежно-кредитная политика и режим гибкого обменного курса помогли сократить дефицит бюджета и счета текущих операций. Резервы были частично восстановлены, а доверие улучшилась", - прокомментировал решение первый заместитель директора-распорядителя Фонда Дэвид Липтон.

Ранее сообщалось, что Украина получила 500 млн евро от ЕС. Средства будут направлены в государственный бюджет для обеспечения внедрения структурных реформ, заявили в Минфине.