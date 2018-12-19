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Столичный метрополитен получит 2,5 млрд грн на строительство от Кабмина

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Премьер-министр пообещал поддержать строительство метро на Виноградарь.
Кабмин выделил киевскому метро 2,5 млрд гривен на строительство новой ветки на Виноградарь
Кабмин выделил киевскому метро 2,5 млрд гривен на строительство новой ветки на Виноградарь
facebook.com/kyivmetro

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении 2,5 млрд гривен Киевскому метрополитену на строительство новой ветки метро на Виноградарь до 2021 года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана на заседании властей. 

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"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы - строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы принимаем решение, и 2500000000 грн правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот проект", - подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен объявил тендер на строительство метро на Троещину. Завершить строительные работы планируют за 5 лет.

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Теги: метрополитен, строительство метро, киевский метрополитен, столичное метро, метро на виноградарь
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гость  (аноним)  19.12.2018, 12:37
Оценка:  -1
гость
Прямо от кабмина (из подвала) на Виноградарь? Клево, даже у Джугашвили такого не было (только слухи).
А кто строить будет? Проходческий щит на металлолом пустили, метростроители все в Москву подались, там объем строительства метро просто окуительный, и зарплаты тоже!
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