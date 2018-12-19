Столичный метрополитен получит 2,5 млрд грн на строительство от Кабмина

Премьер-министр пообещал поддержать строительство метро на Виноградарь.

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении 2,5 млрд гривен Киевскому метрополитену на строительство новой ветки метро на Виноградарь до 2021 года. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана на заседании властей.

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"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать один очень важный инфраструктурный проект столицы - строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы принимаем решение, и 2500000000 грн правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот проект", - подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен объявил тендер на строительство метро на Троещину. Завершить строительные работы планируют за 5 лет.