Султан Продан: Экс-глава ГФС владеет турецкими виллами - СМИ

Вся зарубежная недвижимость, автомобили и бизнес оформлены на доверенных лиц Продана.

Мирослав Продан подозревается в незаконном обогащении на сумму в 86 миллионов гривен. По данным следствия именно на эти деньги Мирослав приобрел для личного пользования объекты недвижимого имущества за границей, автомобили и собственно бизнес.

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Об этом сообщает Bihus.

Соломенский районный суд Киева выбрал в качестве меры пресечения в виде заключения на поруки 4 декабря. За Продана заступилось 11 народных депутатов.

Продан в зале заседания суда bihus.info

В декларации у Продана указана 110 кв м квартира в Киеве, стоимостью в 180 тыс долларов. Она была оформлена на следующий день после переезда Мирослава в столицу на жительницу Винницкой области, Валентину Когут.

Квартира Продана, записанная на сестру Валентину bihus.info

В ходе следствия выяснилось, что Валентина Когут является сестрой Мирослава Продана. Она живет в Могилев-Подольском и работает на местном рынке. Комментировать шикарную квартиру в Киеве Валентина отказалась.

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Мирослав Продан прокомментировал, что его сестра с мужем могут позволить себе такую квартиру, так как они имеют магазин и производство тротуарной плитки в Могилев-Подольском. А квартиру купили сыну, который получил место в общежитии, потому в нее переехал Мирослав.

Еще одним доверенным лицом является Максим Павицкий, кум Продана, который приобрел дом в 450 кв м в селе Стоянка рядом возле генерального прокурора Юрия Луценко. В подтвержденной руководителем САП Назаром Холодницким, переписке Продана и Павицкого, речь идет о ремонтных работах в новом доме, где строительством управляла жена Продана.

Кум Продана, Максим Павицкий на фотографиях bihus.info

Мирослав Продан оправдывается, заявляя, что его жена является дизайнером и просто консультирует друга семьи в вопросах интерьера дома.

Максим Павицкий приобрел загородный дом для Продана bihus.info

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Так, дом стоит около 500 тыс долларов, но по декларациям кум Павицкий заработал за последние 20 лет только 480 тыс гривен. Даже если прибавить заработок его жены в 170 тыс гривен, то нужная сумма никак не сходится.

Кроме загородного дома Павицкий приобрел для Мирослава Продана еще и две турецкие виллы в городе Бодрум, что следует из уже упомянутой переписки. В ней присутствовали фотографии дома, что помогло следствию выявить, какие именно виллы были приобретены.

Фотографии турецких вилл в переписке Павицкого и Продана bihus.info

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В материалах криминального дела упоминается компания МАВИ Бодрум, которая занимается продажей элитных вилл в Бодруме. По фотографиям следствие выявило две купленные Павицким виллы из комплекса LA Villas Yalikavlak.

Каждая вилла имеет по 5 спален. Также она оборудована бассейном, садом с видом на Эгейское море и горы, и гаражом для 3 автомобилей. Каждая вилла оснащена лаундж-зоной и турецкой баней.

Сообщения в мессенджере Телеграм подтверждают покупку Максимом Павицким именно для Мирослава Продана квартиры в Виннице по улице Черновола. Она принадлежит жилому комплексу “Набережный Квартал 2“.

Переписка Продана и Павицкого о недвижимости в Виннице bihus.info

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“ТЦ Набережный“ принадлежит Максиму Павицкому, который инвестировал в строительство и получил почти 3 тыс кв м нежилых помещений. Следствие утверждает, что деньги были получены от Мирослава Продана.

Совладелец фирмы ТОВ “ТЦ Набережный“ Сергей Остапенко отказался комментировать дело и скрылся от журналистов.

Второй собственник фирмы "Набережный квартал 2" bihus.info

В декларациях Мирослава Продана также указано три арендованных автомобиля: MERCEDES GLE 350-D 2017 г в и две TOYOTA LAND CRUISER 2008 и 2017 гг выпуска, которые на рынке стоят около 200 тыс долларов.

Одна из арендованных Проданом машина bihus.info

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Аренда данных автомобилей стоит 30 тыс долларов в год, что трижды превышает заработную плату Продана. А фирма ТОВ “Антей“, у которой он арендует автомобили, на момент покупки принадлежала Юрию Ларину, другу Максима Павицкого. Ларин также отказался комментировать журналистское расследование.

В декларации Мирослава Продана не числятся траты на аренду автомобилей, а во время попыток журналистов арендовать в фирме Антей авто, персонала или не было на месте, или они отказывались говорить.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали социальную кампанию с целью изменить отношение к коррупции высокого уровня.