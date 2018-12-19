НБУ подал в Швейцарии новый иск против Коломойского

Иск подан в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства экс-акционера банка на общую сумму 6,64 млрд грн.

НБУ подал в Швейцарии новый судебный иск против Игоря Коломойского на 6,64 млрд грн delo.ua

Национальный банк Украины подал в Швейцарии новый судебный иск против бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, иск подан в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы на общую сумму 6,64 млрд грн.

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"Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка", - говорится в сообщении.

В Нацбанке пояснили, что подача иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы.

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"Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор был вынужден подать иск в установленный швейцарской системой правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы", - заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

По его словам, для обеспечения выполнения Коломойским взятых на себя обязательств по личным поручительствам, в начале июня этого года Национальный банк подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.

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"По состоянию на 18 декабря хозяйственные суды уже приняли 20 решений в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на общую сумму 1,2 млрд грн. Национальный банк обращает внимание, что 17 из 20 судебных решений вступили в законную силу, и по 14 делам исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения", - говорится в заявлении регулятора.

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины подготовку к продаже ПриватБанка планируют начинать не ранее чем в 2020 году.