Нацбанк нашел применение траншам МВФ, ЕС и ВБ

Полученные в декабре свредства от Евросоюза, МВФ и Всемирного банка направят в золотовалютные резервы.

Национальный банк направит полученные от Евросоюза, МВФ и Всемирного банка средства в международные резервы. Об этом говорится в заявлении на сайте НБУ, опубликованном в среду, 19 декабря.

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"За счет новой программы SBA в размере 2,8 млрд СДР (около 3,9 млрд долл. США), привлечения на международных рынках капитала благодаря гарантии на 750 млн долл. США, которую вчера одобрил Совет исполнительных директоров Всемирного банка, а также финансированию от Европейской комиссии в размере 1 млрд евро Украина сможет увеличить международные резервы до около 20 млрд долл США на конец 2018 года, что превышает последний прогноз Национального банка, и поддержать их на должном уровне в 2019 году", - говорится в сообщении.

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В НБУ отмечают, что новая программа фокусируется, в частности, на режиме таргетирования инфляции и гибкого курсообразования гривни. Эти факторы стали действенным инструментом снижения инфляции в Украине с более 60% в апреле 2015 году до текущих 10% и 5% в среднесрочной перспективе, отмечают в Нацбанке.

Однако для этого, как указано в официальном заявлении МВФ, критическим будет сохранение независимости Национального банка.

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Другой фокус новой программы - укрепление финансового сектора и дальнейшее восстановление банковского кредитования.

Как отмечают в НБУ, одним из структурных маяков программы стало принятие Верховной Радой законопроекта о "сплите" (№ 2413-а), что позволит воплотить реформу небанковского финансового сектора.

Ранее сообщалось, что новый транш Международного валютного фонда в рамках новой программы должен поступить в течение десяти рабочих дней до Рождества.