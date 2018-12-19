За сколько районы Киева отметят Новый год 2019

Троещина потратит на празднование больше всех, а самым скромным оказался Шевченковский район.

Праздничный новогодний сезон в 2018 году начался на пару дней раньше, чем в прошлом. Так, на Подоле с 15 по 20 декабря можно присоединится к новогоднему празднованию, а 19 декабря откроется елка на Софийской площади.

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Организация Folk Ukraine привлекла на празднование 37 млн грн от спонсоров и партнеров, а из бюджета Киева на подарки для социально незащищенных детей выделили 6,5 млн гривен.

10 районов столицы имеют собственные программы по празднованию Нового года 2019. Там будут проводится представления и концерты, а также установят елки. На это все районными администрациями было выделено в общем почти 2,2 миллиона гривен.

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Об этом сообщают Украинские новости.

Для этого, например, Печерская райадминистрация выделила 245 тыс грн, которая, как ни странно, расположилась на втором месте. Потому что Деснянский район потратит 541,1 тыс гривен на новогодние деревья, украшения, декорации, призы, сувениры и гирлянды со светодиодными уличными фигурами.

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Так, Оболонский район потратит 422,8 тыс гривен, за ним расположился Дарницкий с бюджетом в 382 тыс грн, а замыкает пятерку Днепровский район, который выделил на Новый год 165 тыс грн.

Первое место во второй пятерке отошло Святошинскому району с суммой в 124 тыс грн, второе – Подольскому, который потратит 100,9 тыс грн. Посление три места отошли Голосеевскому, Соломенскому и Шевченковскому районам, которые в этом году потратят меньше 100 тыс гривен, а именно 84 тыс, 70 тыс и 65,1 тыс грн.

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В Шевченковском районе находится Софийская и Контрактовая площади, которые имеют свой бюджет, потому такое маленькое привлечение средств объясняется именно этим.

Все эти деньги пойдут не только на установку елки и утренники для детей, но также на услуги обслуживания монтажно-демонтажных работ установки украшений и гирлянд. Покупку и перевозку праздничной иллюминации в виде фигурок на улицах, услуги выступлений творческих коллективов, афиши, открытки и приглашения, а также на творческие новогодние программы с призами и сувенирами.

Сколько потратят на празднование Нового года районные администрации в 2019 году Украинские Новости

Ранее сообщалось, сколько стоит новогоднее дерево на Софийской площади в Киеве.