Утвержден временный порядок растаможки "еврономеров"
Временный порядок должен снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении автомобилей.
Правительство опубликовало временный порядок таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации для их свободного обращения на территории Украины.
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Временный порядок должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. При этом, Кабмин обязал таможню считать стоимость растаможки.
Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:
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- применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;
- определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням для подтверждения заявленной фактурной стоимости транспортных средств;
- минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
- регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.
Ранее сообщалось, что в бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от "евроблях".
Полная версия правил
Возможно отстегну государству пару тысяч вечнозеленых за растаможку)
А пока в планах разобрать по частям и продать без трат на государство