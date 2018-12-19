Утвержден временный порядок растаможки "еврономеров"

Временный порядок должен снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении автомобилей.

Правительство опубликовало временный порядок таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации для их свободного обращения на территории Украины.

Читай также: Сколько Украина получит от растаможки еврономеров в 2019 году

Временный порядок должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. При этом, Кабмин обязал таможню считать стоимость растаможки.

Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями:

Читай также: Всплыли нюансы о растаможке еврономеров после нового закона

применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;

определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням для подтверждения заявленной фактурной стоимости транспортных средств;

минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;

регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от "евроблях".