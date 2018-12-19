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Утвержден временный порядок растаможки "еврономеров"

Комментариев: 1
Временный порядок должен снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении автомобилей.
Для еврономеров упростили таможенный порядок оформления
Для еврономеров упростили таможенный порядок оформления
facebook.com/starcar.kiev

Правительство опубликовало временный порядок таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации для их свободного обращения на территории Украины. 

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Временный порядок должен, в частности, снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении транспортных средств. При этом, Кабмин обязал таможню считать стоимость растаможки.

Согласно документу, указанное оформление будет осуществляться, в частности, с такими особенностями: 

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  • применение исключительно электронной формы декларирования транспортных средств;
  • определение перечня документов, которые необходимо подавать таможням для подтверждения заявленной фактурной стоимости транспортных средств;
  • минимизация срока физического пребывания автомобилей на таможне с целью уменьшения финансовых расходов граждан на оплату услуг стоянки;
  • регламентация действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной фактурной стоимости оцениваемого транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от "евроблях".

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Теги: автомобили, Таможня, Кабмин Украины, евробляхи, еврономера
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Комментариев (1)
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БЛЯХЕР  (аноним)  19.12.2018, 16:37
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БЛЯХЕР
Ну хоть что-то сделали толковое, посмотрим как это будет работать на таможне)
Возможно отстегну государству пару тысяч вечнозеленых за растаможку)
А пока в планах разобрать по частям и продать без трат на государство
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