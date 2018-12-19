Маркарова получила зарплату 83 тыс грн при окладе в 13 тыс грн

За ноябрь Оксана Маркарова получила почти в 7 раз больше, чем ее оклад.

Оксана Маркарова была назначена на должность министра финансов 22 ноября и за этот месяц она получила 83 тыс гривен.

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Об этом сообщают Украинские новости.

Фактически должностной оклад Маркаровой составляет 13 636 гривен. Остальную сумму начислили за надбавки (16 909 грн), индексации (469 грн), командировочные (4 182 грн) и премия в размере 48 050 гривен.

Ранее сообщалось, что Кабмин повысил зарплату преподавателям. Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.