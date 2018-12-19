Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Маркарова получила зарплату 83 тыс грн при окладе в 13 тыс грн

Комментариев: 4
За ноябрь Оксана Маркарова получила почти в 7 раз больше, чем ее оклад.
Маркарова получила в ноябре 83 тыс гривен
Маркарова получила в ноябре 83 тыс гривен
facebook.com/oksana.markarova

Оксана Маркарова была назначена на должность министра финансов 22 ноября и за этот месяц она получила 83 тыс гривен. 

Читай также: Украинцы выбирают рабочие специальности: Сколько платят

Об этом сообщают Украинские новости.

Фактически должностной оклад Маркаровой составляет 13 636 гривен. Остальную сумму начислили за надбавки (16 909 грн), индексации (469 грн), командировочные (4 182 грн) и премия в размере 48 050 гривен.

Ранее сообщалось, что Кабмин повысил зарплату преподавателям. Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.

Поделись:
Теги: Маркарова, Министр финансов, Министерство финансов, зарплата, заработная плата, зарплата госслужащих в украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
TATOS    19.12.2018, 14:56
Оценка:  0
TATOS
Не удивлюсь, если она ещё и субсидию оформила.
alex-zol    19.12.2018, 14:54
Оценка:  +1
alex-zol
гиднисть))))))))))))))))))))
гость  (аноним)  19.12.2018, 14:45
Оценка:  +2
гость
И что тут такого? Все как в Украине))
donizete    19.12.2018, 14:38
Оценка:  +1
donizete
Не хилая такая премия(((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь