Маркарова получила зарплату 83 тыс грн при окладе в 13 тыс грн
За ноябрь Оксана Маркарова получила почти в 7 раз больше, чем ее оклад.
Оксана Маркарова была назначена на должность министра финансов 22 ноября и за этот месяц она получила 83 тыс гривен.
Читай также: Украинцы выбирают рабочие специальности: Сколько платят
Об этом сообщают Украинские новости.
Фактически должностной оклад Маркаровой составляет 13 636 гривен. Остальную сумму начислили за надбавки (16 909 грн), индексации (469 грн), командировочные (4 182 грн) и премия в размере 48 050 гривен.
Ранее сообщалось, что Кабмин повысил зарплату преподавателям. Зарплаты других педагогических работников, как и остальных бюджетников, в следующем году вырастут на 9%.
Полная версия правил