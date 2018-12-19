ЕСПЧ грозит наказаниями за сохранение Украиной моратория на землю

Суд может назначать миллиарды гривен компенсаций для украинцев, желающих получить в собственность земли сельхозназначения.

Украина должна выполнить решение Европейского суда по правам человека и отменить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, иначе будут назначены компенсации. Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лещина, сообщает в среду, 19 декабря, Европейская правда.

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"Мы это решение должны выполнить. Иначе в ЕСПЧ в какой-то момент лопнет терпение, и он начнет назначать компенсации по этим решениям. Тогда это миллиарды гривен компенсации через Страсбург для всех желающих украинцев, которые являются собственниками земли сельхозназначения", - отметил Лещина.

Он считает аргументы ЕСПЧ корректными и сказал, что это лучшее выписанное решение по Украине.

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"Но мы все равно изучали возможность обжалования. Была создана рабочая группа при Кабмине, которая рассмотрела вопрос обжалования решения к Большой палате. Ни один из заинтересованных органов не высказался за предоставление такого заявления, тем более, что формальных оснований для этого в деле не было", - подчеркнул замминистра.

Ранее сообщалось, что в четверг, 20 декабря, народные депутаты рассмотрят вопросы о продлении моратория на продажу земель.