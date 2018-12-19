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ЕСПЧ грозит наказаниями за сохранение Украиной моратория на землю

Комментариев: 3
Суд может назначать миллиарды гривен компенсаций для украинцев, желающих получить в собственность земли сельхозназначения.
В Украине регулярно продлевают мораторий на продажу земель
В Украине регулярно продлевают мораторий на продажу земель
depositphotos.com

Украина должна выполнить решение Европейского суда по правам человека и отменить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, иначе будут назначены компенсации. Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лещина, сообщает в среду, 19 декабря, Европейская правда. 

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"Мы это решение должны выполнить. Иначе в ЕСПЧ в какой-то момент лопнет терпение, и он начнет назначать компенсации по этим решениям. Тогда это миллиарды гривен компенсации через Страсбург для всех желающих украинцев, которые являются собственниками земли сельхозназначения", - отметил Лещина.

Он считает аргументы ЕСПЧ корректными и сказал, что это лучшее выписанное решение по Украине. 

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"Но мы все равно изучали возможность обжалования. Была создана рабочая группа при Кабмине, которая рассмотрела вопрос обжалования решения к Большой палате. Ни один из заинтересованных органов не высказался за предоставление такого заявления, тем более, что формальных оснований для этого в деле не было", - подчеркнул замминистра.

Ранее сообщалось, что в четверг, 20 декабря, народные депутаты рассмотрят вопросы о продлении моратория на продажу земель.

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Теги: Земля, мораторий, запрет, земельный участок, компенсация, отмена, Европейский суд, ЕСПЧ
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Комментариев (3)
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Антибес    19.12.2018, 16:33
Оценка:  0
Антибес
Хозяева обеспокоены что их рабы не желают им продавать землю за гроши.)))))))))))))))
гость  (аноним)  19.12.2018, 16:33
Оценка:  0
гость
т.е. Европейский суд решает судьбу украинской земли? ( ну по крайней мере пытается, не сомневаюсь что у него получится)) С независимостью вас))) Как там кричало жлобье: помни чужинец, здесь господарь украинец)))
Василище    19.12.2018, 16:23
Оценка:  +2
Василище
Тварюки жабоедные.
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