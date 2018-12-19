Как повышение минималки повлияет на цены и налоги

Эксперт объясняет влияние увеличения минимальной заработной платы на доходы государственных и местных бюджетов.

Как повышение минимальной зарплаты повлияет на цены и налоги depositphotos.com

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине достигнет 4 173 гривны. По мнению кандидата экономических наук, преподавателя Запорожского национального университета Константина Денисова, такое повышение повлияет на увеличение доходов местного и государственного бюджетов, передает 24 Канал.

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Эксперт уточняет, что не все так однозначно позитивно.

"Например, резкое изменение "минималки" от 1600 до 3200 гривен с 1 января 2017 действительно обеспечила + 37,1% прироста средней зарплаты в Украине. Но и долги по зарплате выросли на 0,8 миллиарда гривен (в 2016 году - на 0,12 миллиарда). Об этом говорит Госстат", - уточнил Денисов.

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Малый и средний бизнес также напрямую зависимы от размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума, так как они выплачивают налоги. Увеличение минималки приведет к увеличению налоговой нагрузки.

Также зарплата повлияет на общий уровень инфляции, который запланирован на следующий год на уровне 7,4%.

Ранее сообщалось, как изменятся зарплаты и курс доллара в следующем году по госбюджету-2019.