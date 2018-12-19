Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Как повышение минималки повлияет на цены и налоги

Комментариев: 4
Эксперт объясняет влияние увеличения минимальной заработной платы на доходы государственных и местных бюджетов.
Как повышение минимальной зарплаты повлияет на цены и налоги
Как повышение минимальной зарплаты повлияет на цены и налоги
depositphotos.com

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине достигнет 4 173 гривны. По мнению кандидата экономических наук, преподавателя Запорожского национального университета Константина Денисова, такое повышение повлияет на увеличение доходов местного и государственного бюджетов, передает 24 Канал. 

Читай также: Потребительское доверие украинцев находится в глубокой "депрессии"

Эксперт уточняет, что не все так однозначно позитивно.

"Например, резкое изменение "минималки" от 1600 до 3200 гривен с 1 января 2017 действительно обеспечила + 37,1% прироста средней зарплаты в Украине. Но и долги по зарплате выросли на 0,8 миллиарда гривен (в 2016 году - на 0,12 миллиарда). Об этом говорит Госстат", - уточнил Денисов. 

Читай также: НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Революции Достоинства

Малый и средний бизнес также напрямую зависимы от размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума, так как они выплачивают налоги. Увеличение минималки приведет к увеличению налоговой нагрузки.

Также зарплата повлияет на общий уровень инфляции, который запланирован на следующий год на уровне 7,4%.

Ранее сообщалось, как изменятся зарплаты и курс доллара в следующем году по госбюджету-2019. 

Поделись:
Теги: минималка, минимальная заработная плата, минималка в украине, зарплата, инфляция 2019, увеличение зарплаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.12.2018, 15:25
Оценка:  0
гость
Как можно называть индексацию, повышением?)
GreenPeace!    19.12.2018, 15:16
Оценка:  +2
GreenPeace!
Не знаю,у меня родичи из деревень,купили квартиры в Киеве..да,воруют,зато живут,честным трудом х заработаешь.Зато я со своими красными дипломами и честность,в попе)))Зря училась...ум сейчас не в моде)
GreenPeace!    19.12.2018, 15:14
Оценка:  0
GreenPeace!
Минималку повышают,чтобы субсидии отменить.Все богатеют,в стране
Windows-95    19.12.2018, 14:59
Оценка:  +3
Windows-95
После повышения пенсий цены повысились....повысят минималку пенсионеры на продукты только смотреть будут....как это ни печально звучит (((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь