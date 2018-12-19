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Гройсман борется с коррупцией с помощью электронных систем

Комментариев: 1
Владимир Гройсман посоветовал гражданам не встречаться с чиновниками, чтобы препятствовать коррупции.
Гройсман поделился, как бороться с коррупцией
Гройсман поделился, как бороться с коррупцией
facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет использовать цифровизацию в качестве инструмента борьбы с коррупцией. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook. 

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"Как гражданин может присоединиться к борьбе с коррупцией? Например, каждый раз, когда вам нужна какая-то админуслуга, проверьте, предоставляют ее государственные органы в онлайн-формате. Нет контакта с чиновником лицом к лицу – нет возможности попросить или дать взятку", – отметил Гройсман.

Он поделился списком электронных услуг, которые уже доступны для использования гражданами Украины. 

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"Каждое внедрение электронной услуги – это оптимизация процесса ее предоставления, изъятия лишних шагов и справок. Сейчас уже доступно 117 е-услуг", – добавил премьер.

Ранее сообщалось, что гражданам хотят помочь изменить отношение к взяткам. В Украине разработали социальную кампанию с целью изменить отношение к коррупции высокого уровня.

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Теги: коррупция, борьба с коррупцией, электронные системы, Владимир Гройсман, премьер-министр
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Комментариев (1)
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ГалутинаНеТупая_    19.12.2018, 18:19
Оценка:  0
ГалутинаНеТупая_
анекдот. коррупционный борется к коррупцией.
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