Гройсман борется с коррупцией с помощью электронных систем

Владимир Гройсман посоветовал гражданам не встречаться с чиновниками, чтобы препятствовать коррупции.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман хочет использовать цифровизацию в качестве инструмента борьбы с коррупцией. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

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"Как гражданин может присоединиться к борьбе с коррупцией? Например, каждый раз, когда вам нужна какая-то админуслуга, проверьте, предоставляют ее государственные органы в онлайн-формате. Нет контакта с чиновником лицом к лицу – нет возможности попросить или дать взятку", – отметил Гройсман.

Он поделился списком электронных услуг, которые уже доступны для использования гражданами Украины.

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"Каждое внедрение электронной услуги – это оптимизация процесса ее предоставления, изъятия лишних шагов и справок. Сейчас уже доступно 117 е-услуг", – добавил премьер.

Ранее сообщалось, что гражданам хотят помочь изменить отношение к взяткам. В Украине разработали социальную кампанию с целью изменить отношение к коррупции высокого уровня.