Украинцы будут платить штраф за издевательства в школе

ВР приняла законопроект по противодействую буллинга в школе и ввела штрафы.

На заседании Верховной Рады во вторник, 18 декабря, было принято законопроект, который вводит систему противодействий издевательствам (буллинг) в школе и позволяет выписывать административные штрафы за него.

Об этом сообщают Финансы.

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Буллинг согласно новому закону определяется, как "деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица, или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего".

Так, за буллинг могут выписать штраф от 50 до 100 необлагаемых минимальных доходов или 20-40 часов общественных работ. В случае совершения травли малолетними или несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет оштрафованы будут родители, или заменяющие их лица.

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В случае "групповой травли" или повторного издевательства после админвзыскания штраф увеличится еще на 100-200 минимумов или 40-60 часов общественных работ.

Также, если руководитель учебного заведение не уведомил уполномоченные подразделения органов Национальной полиции о случаях буллинга учениками образовательного заведения, то граждане (работники заведения) будут оштрафованы от 50-100 необлагаемых минимумов дохода, или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением до 20% заработка.

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Теперь учебные заведения должны выкладывать в открытый доступ правила поведения и инструкции по противодействию буллинга и подаче жалоб.

Ранее сообщалось, что на Днепровщине родители побороли коррупцию в школах. Все благотворительные взносы в школы теперь будут только безналичными.