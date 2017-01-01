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Нацбанк укрепил гривну на 13 копеек: Курс валют на 20 декабря

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НБУ укрепил курс гривны. Доллар упал в цене на межвалютном рынке.
Курс валют от НБУ на 20 декабря
Курс валют от НБУ на 20 декабря
depositphotos.com

На четверг, 20 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 доллар в США – 2 771,7006 гривен (-13,0937 грн);

– 100 евро – 3 161,1245 гривны (-7,136грн).

Так, гривна подорожала на почти 13 копеек, а евро снизился в цене на почти 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 14 копеек в продаже и на 12 копеек в покупке - до 27,62-27,68 грн.

Еврокотировки также снизились в покупке и в продаже на 9 и 7 копеек, соответственно - до 31,49-31,56 грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк нашел применение траншам МВФ, ЕС и ВБ. Полученные в декабре средства от Евросоюза, МВФ и Всемирного банка направят в золотовалютные резервы.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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