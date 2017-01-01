Нацбанк укрепил гривну на 13 копеек: Курс валют на 20 декабря

НБУ укрепил курс гривны. Доллар упал в цене на межвалютном рынке.

Курс валют от НБУ на 20 декабря depositphotos.com

На четверг, 20 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 доллар в США – 2 771,7006 гривен (-13,0937 грн);

– 100 евро – 3 161,1245 гривны (-7,136грн).

Так, гривна подорожала на почти 13 копеек, а евро снизился в цене на почти 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 14 копеек в продаже и на 12 копеек в покупке - до 27,62-27,68 грн.

Еврокотировки также снизились в покупке и в продаже на 9 и 7 копеек, соответственно - до 31,49-31,56 грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк нашел применение траншам МВФ, ЕС и ВБ. Полученные в декабре средства от Евросоюза, МВФ и Всемирного банка направят в золотовалютные резервы.