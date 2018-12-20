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Стабильность и экономический рост: Гройсман озвучил задания на 2019 год

Комментариев: 2
Владимир Гройсман считает, что важнее всего, чтобы люди почувствовали улучшение качества жизни в Украине.
Гройсман озвучит главные задания правительства на 2019 год
Гройсман озвучит главные задания правительства на 2019 год
facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поделился глобальными заданиями правительства на 2019 год на своей официальной странице в Facebook. 

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Он сообщил, что правительство собирается продолжить изменения, которые уже были начаты. Так, он отмечает, что изменения потребуются в медицине, где власть планирует ввести 54 вида бесплатных медицинских исследований. 

Также он напоминает, что в 2019 году должен быть запущен автоматический пересчет пенсий и монетизация субсидий, на дороги выделят 55 млрд гривен, а долю фермерских хозяйств увеличат на 10%. То есть, правительство будет компенсировать часть стоимости сельгосптехники и помогать технически переоборудовать производство. 

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Гройман утверждает, что с 1 января будет изменена система проверок бизнеса, которая позволит сделать ее более публичной.

Последним заданием является запуск Фонда энергоэфективнности и электронных торгов, которые позволят продавать разрешения на добычу полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что Гройсман борется с коррупцией с помощью электронных систем. Он посоветовал гражданам не встречаться с чиновниками, чтобы препятствовать коррупции.

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Теги: Гройсман, премьер-министр, развитие Украины, правительство Украины, задания на 2019 год, реформы в Украине
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.12.2018, 12:27
Оценка:  +2
гость
Если обещает лично в 2019 году,то вся эта клика будет продолжать и дальше гробить страну.
гость  (аноним)  20.12.2018, 12:25
Оценка:  +2
гость
Помниться когда то эта брехливая падлюка обещала что цены на газ больше не будут повышаться,такой же брехливый как и его вечно пьяный начальник
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