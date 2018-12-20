Стабильность и экономический рост: Гройсман озвучил задания на 2019 год

Владимир Гройсман считает, что важнее всего, чтобы люди почувствовали улучшение качества жизни в Украине.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поделился глобальными заданиями правительства на 2019 год на своей официальной странице в Facebook.

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Он сообщил, что правительство собирается продолжить изменения, которые уже были начаты. Так, он отмечает, что изменения потребуются в медицине, где власть планирует ввести 54 вида бесплатных медицинских исследований.

Также он напоминает, что в 2019 году должен быть запущен автоматический пересчет пенсий и монетизация субсидий, на дороги выделят 55 млрд гривен, а долю фермерских хозяйств увеличат на 10%. То есть, правительство будет компенсировать часть стоимости сельгосптехники и помогать технически переоборудовать производство.

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Гройман утверждает, что с 1 января будет изменена система проверок бизнеса, которая позволит сделать ее более публичной.

Последним заданием является запуск Фонда энергоэфективнности и электронных торгов, которые позволят продавать разрешения на добычу полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что Гройсман борется с коррупцией с помощью электронных систем. Он посоветовал гражданам не встречаться с чиновниками, чтобы препятствовать коррупции.