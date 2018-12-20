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Новая 5-ти гривневая монета войдет в обращение с декабря

Комментариев: 3
НБУ выпускает 5-ти гривневую монету, которая посвящена Киеву.
Нацбанк выпустил новую монету, номиналом в 5 гривен
Нацбанк выпустил новую монету, номиналом в 5 гривен
depositphotos.com

Национальный банк Украины вводит в обращение новую монету, номиналом в 5 гривен, с четверга, 20 декабря. 

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"(Монета – Ред.) Посвящена столице независимой Украины, одном из крупнейших и древнейших городов Европы, расположенном на обоих берегах Днепра. Издавна город имел такую магическую силу, что многие выдающиеся люди признавались ему в любви. Город славится многочисленными достопримечательностями культуры, археологии, истории, архитектуры и градостроительства разных эпох", - говорится в сообщении пресс-службы НБУ. 

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На аверсе монеты изображены Парковый мост, Софийский собор, Парламент, памятник Магдебургскому праву и каштановая ветка, которая является символом столицы. На реверсе размещен Архангел Михаил, памятник которому стоит на Майдане Независимости и, который является покровителем Киевской земли.

Монета сделана из не драгоценных металлов, массой в 9,4 г. Всего выпущено 45 тыс монет, стоимостью в 44 гривны за штуку.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выдал банкноту в 100 гривен, которую не принимают к оплате.

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Теги: НБУ, монета, нумизматика, Национальный банк Украины, сувенирные монеты, сувенирные деньги
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Комментариев (3)
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ju-jul    20.12.2018, 12:26
Оценка:  0
ju-jul
если размеры такие как у 2-гривневой, то уберитете ее на
WTF2wtf    20.12.2018, 13:13
Оценка:  0
WTF2wtf
В описании диаметр 28мм - больше, чем у нынешней 5-копеечной монеты
WTF2wtf    20.12.2018, 13:15
Оценка:  0
WTF2wtf
Блин, только прочитал: "Всего выпущено 45 тыс монет, стоимостью в 44 гривны за штуку."
... просто памятная монета, небольшой тираж.
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