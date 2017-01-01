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Нашествие авто: Как не платить налоги за растаможку еврономеров

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Владельцы машин с иностранными номерами придумали новые способы, как не платить за растаможку.
Украинцы придумали, как не платить за растаможку автомобилей
Украинцы придумали, как не платить за растаможку автомобилей
Getty Images

Часть владельцев машин с иностранной регистрацией палят шины на границе в качестве протеста, часть ставят авто на консульский учет, а еще часть просто бросают машины на границе в соседних странах. 

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Сегодня разбирались, как люди обходят обязательную регистрацию иностранных автомобилей.

После принятия новых законов о растамаживании автомобилей многие украинцы все еще не могут себе его позволить. Потому они находят новые способы не платить штрафы.

Так, часть людей оставляет машины на границе в соседних странах. Например, приграничное село Убля в Словакии сейчас превратилось в свалку поддержанных автомобилей. 

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Автомобили с иностранными номерами стоят возле дворов, на дорогах, а также занимают общественные парковки. Некоторые из них уже наполовину разобраны.

Эти автомобили принадлежали так званым "пересичныкам", людям, которые проживают возле пограничной зоны и пользовались правом ездить на еврономерах 5-10 дней на территории Украины. После отмены этого права им стало выгоднее оставить машину, чем заплатить заставу в размере стоимости растаможки. 

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Некоторые водители стали на временный консульский учет при Генеральном консульстве Украины за границей, чтобы не платить налоги. Учет дает право пребывать машине в Украине до 60 дней, если ее владелец имеет годовую визу или временно, или постоянно проживает на территории Польши.

Ранее сообщалось, что утвержден временный порядок растаможки "еврономеров". Он должен снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении автомобилей.

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Теги: еврономера, обход налогов, как не платить налог, растаможить авто, растаможить авто в Украине, растаможка
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