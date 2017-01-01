Нашествие авто: Как не платить налоги за растаможку еврономеров

Владельцы машин с иностранными номерами придумали новые способы, как не платить за растаможку.

Украинцы придумали, как не платить за растаможку автомобилей Getty Images

Часть владельцев машин с иностранной регистрацией палят шины на границе в качестве протеста, часть ставят авто на консульский учет, а еще часть просто бросают машины на границе в соседних странах.

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Сегодня разбирались, как люди обходят обязательную регистрацию иностранных автомобилей.

После принятия новых законов о растамаживании автомобилей многие украинцы все еще не могут себе его позволить. Потому они находят новые способы не платить штрафы.

Так, часть людей оставляет машины на границе в соседних странах. Например, приграничное село Убля в Словакии сейчас превратилось в свалку поддержанных автомобилей.

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Автомобили с иностранными номерами стоят возле дворов, на дорогах, а также занимают общественные парковки. Некоторые из них уже наполовину разобраны.

Эти автомобили принадлежали так званым "пересичныкам", людям, которые проживают возле пограничной зоны и пользовались правом ездить на еврономерах 5-10 дней на территории Украины. После отмены этого права им стало выгоднее оставить машину, чем заплатить заставу в размере стоимости растаможки.

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Некоторые водители стали на временный консульский учет при Генеральном консульстве Украины за границей, чтобы не платить налоги. Учет дает право пребывать машине в Украине до 60 дней, если ее владелец имеет годовую визу или временно, или постоянно проживает на территории Польши.

Ранее сообщалось, что утвержден временный порядок растаможки "еврономеров". Он должен снять проблемы с искусственным завышением/занижением таможенной стоимости при оформлении автомобилей.