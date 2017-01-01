Как области используют средства с эко-налога: Инфографика

Местные бюджеты получают 55% с экологического налога.

Области используют средства с эко-налога не по назначению Getty Images

Согласно новому закону, который вступает в силу 1 января 2019 года, ставка налога на выбросы углекислого газа повысится с 0,41 грн/т до 10 грн/т, то есть в 25 раз больше. Министерство финансов Украины опубликовало, насколько эффективно разные области Украины используют эти деньги по целевому назначению.

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Так, деньги, полученные из эко-налога в 2017 году, использовались в 2018 только на 6,4% на расходы на охрану окружающей среды со всех областей.

Большинство из областей использует меньше 10%. Например, город Киев, Запорожская, Луганская и Кировоградская области используют 0 и 0,3% от поступлений. Ивано-Франковская, Хмельницкая, Харьковская и Донецкая области используют меньше 2%.

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Больше всех тратят деньги по назначению из эко-бюджета Одесская область (80,7%), Тернопольская область (70,2%) и Чернивецкая область (58,3%).

Так, со всех полученных денег на защиту окружающей среды потратили 189,2 млн гривен.

Эффективность расхода средств с эко-налога по областям 24 Канал

Ранее сообщалось, что Украине выделили €35 млн на борьбу с глобальным потеплением. Германия предоставит Украине финансовую помощь для борьбы с климатическими изменениями.