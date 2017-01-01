В Японии тестируют минимаркеты без кассиров

Новая система распознавания лиц должна позволить решить проблему с нехваткой рабочей силы.

Компания Seven-Eleven Japan является оператором круглосуточных "комбини" и проводит испытания системы распознавания лиц с целью решения проблем с нехваткой рабочих рук. Об этом сообщают Финансы со ссылкой на NHK WORLD.

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“Компания Seven-Eleven Japan и японский производитель электронной продукции компания NEC разработали систему расчета без кассиров”, – говорится в сообщении.

Для испытания выбрали один из магазинов в Токио. Специальная камера будет расположена так, чтобы "видеть" лицо входящего и проверить совпадения по базе данных персонала компании. При успешном распознании двери магазина автоматически откроются.

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Для считывания штрих-кодов на товаре также будут использоваться камеры, вместо кассовых аппаратов. А чтобы произвести расчет за покупки уже другая камера будет сканировать лицо покупателя и вводить информацию в базу данных.

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