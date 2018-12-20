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Почти 100 млн человек выехало из Украины в 2018 году

Комментариев: 17
С каждым годом количество людей, оформленных пограничниками, стремительно растет.
Пограничники оформили почти 100 млн украинцев
Пограничники оформили почти 100 млн украинцев
dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба сообщает, что в этом году количество людей, которых оформили пограничники достигает 93 млн, а транспортных средств около 19 млн. 

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“И с учетом времени, что еще остался в декабре, этот показатель может превысить 100 млн человек”, – отметил Петр Цигикал, глава ГПСУ.

Он заявил, что рост объемов пропускных операций с каждым годом растет на 4%. Так, только 29% являются иностранцами, а остальные 71% составляют украинцы, что равняется приблизительно 66,4 млн человек. 

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“Этому способствует введение режима безвизовых поездок в страны ЕС и упрощение пограничных формальностей“, - сказал глава пограничного ведомства.

Также, Петр отмечает, что количество граждан Украины через авиационное сообщение увеличивается. Например, в этом году людей, использовавших самолет в качестве транспорта для пересечения границы, выросло на более, чем 3,2 млн человек. 

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За 2018 год в пропуске через границу было отказано почти 29 тыс людей по разным причинам.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько украинцы потратили в Польше за год. Больше всего тратили лица, которые пересекали границу с Германией (3,7 млрд евро) и Украиной (1,8 млрд евро).

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Теги: ГПСУ, пограничная служба, Петр Цигикал, безвиз, граница
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Комментариев (17)
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Boris_2    20.12.2018, 16:38
Оценка:  0
Boris_2
Який дебіл пише ці заголовки!!!???? Пардон, є ще більші дебіли які цьому підтакують!!!!
гость  (аноним)  20.12.2018, 16:35
Оценка:  0
гость
покинули 100 млн человек??? что пишете??? АМАТОРЫ!!!
гость  (аноним)  20.12.2018, 16:32
Оценка:  0
гость
так главный ведь обещал: жыты по новому! оказалось не лучше, а хуже... и никто не виноват, тишина... а люди мрут и драпают...
БенДер    20.12.2018, 16:20
Оценка:  0
БенДер
Информация в заголовке подана некорректно. Почти 100 млн человек "покинули" Украину в 2018 году. Покинуло - ето вы как выбрали слово. Нормально напишите - выехало. А по каким вопросам и сколько раз граждане ездят туда сюда ето уже их дело.
гость  (аноним)  20.12.2018, 16:13
Оценка:  +1
гость
Евробляхеры с еженедельным выездом на кпп дает основной поток "выезжающих", потом челноки, за ними гастеры...
гость  (аноним)  20.12.2018, 16:07
Оценка:  +1
гость
Для тех кто не понял это подчет всех кто перешол туда а за день контрабандист раз пять может туди сюды сходить так же отдыхающие недельку отдохнули назат. Суть такова какие они шеколадные стали много работать надо зп им поднять, а взятки как брали от малого до крупняка так и берут.
Жеральд    20.12.2018, 15:59
Оценка:  +1
Жеральд
та ладно,100млн,пиши уже 1000млн,чего уж там...42 000 000 украинцев есть в наличии,а оно пишет 100млн....ох и дэбилы
гость  (аноним)  20.12.2018, 15:52
Оценка:  0
гость
сколько уникальных ID паспортов выехало и находится больше пол года за границей?
3 класса это мягка сказано, я думаю что там писаки по 12 лет сидят и штампуют новости, пора бигмир привлечь за использование детского труда!
*******    20.12.2018, 15:37
Оценка:  +2
*******
Аж 100млн человек покинули Украину, при том, что проживает в стране меньше 50млн, автор, что три класса цекровно-приходской школы?
Лола Стекломойк  (аноним)  20.12.2018, 15:34
Оценка:  -1
Лола Стекломойк
А я сосу у себя на россии и только за рубли!
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