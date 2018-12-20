Почти 100 млн человек выехало из Украины в 2018 году

С каждым годом количество людей, оформленных пограничниками, стремительно растет.

Государственная пограничная служба сообщает, что в этом году количество людей, которых оформили пограничники достигает 93 млн, а транспортных средств около 19 млн.

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“И с учетом времени, что еще остался в декабре, этот показатель может превысить 100 млн человек”, – отметил Петр Цигикал, глава ГПСУ.

Он заявил, что рост объемов пропускных операций с каждым годом растет на 4%. Так, только 29% являются иностранцами, а остальные 71% составляют украинцы, что равняется приблизительно 66,4 млн человек.

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“Этому способствует введение режима безвизовых поездок в страны ЕС и упрощение пограничных формальностей“, - сказал глава пограничного ведомства.

Также, Петр отмечает, что количество граждан Украины через авиационное сообщение увеличивается. Например, в этом году людей, использовавших самолет в качестве транспорта для пересечения границы, выросло на более, чем 3,2 млн человек.

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За 2018 год в пропуске через границу было отказано почти 29 тыс людей по разным причинам.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько украинцы потратили в Польше за год. Больше всего тратили лица, которые пересекали границу с Германией (3,7 млрд евро) и Украиной (1,8 млрд евро).