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Украина побила экономический рекорд среди всех стран Европы

Комментариев: 3
В III квартале 2018 года Украина установила экономический рекорд по приросту ВВП.
Украина оказалось первой среди стран Европы по увеличению ВВП
Украина оказалось первой среди стран Европы по увеличению ВВП
depositphotos.com

Владимир Компаниец, руководитель частного инвестиционного фонда в США, опубликовал на своей официальной странице в Facebook данные о том, что в III квартале 2018 года Украина побила рекорд среди всех стран Европы по приросту ВВП. 

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Так, ВВП вырос за год на 13,06% и составляет 36,36 млрд долларов США.

"Наибольший фактор, который обеспечивает такой прирост ВВП Украины, это увеличение фонда оплаты труда рабочих, которая за первые три квартала выросла до $ 38,92 млрд долл, это + 22,74% по сравнению с прошлым годом или $ 7,21 млрд долларов", - написал Компаниец.

ВВП Украины по кварталам и годам
ВВП Украины по кварталам и годам
facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Ранее сообщалось, что НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Революции Достоинства. Реальный наличный доход населения продолжает расти, но пока не достиг показателей докризисного 2013 года.

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Теги: ВВП, ВВП Украины, прирост ВВП, рекорд, рекорд Украины, Владимир Компаниец
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Комментариев (3)
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navigator2    20.12.2018, 16:38
Оценка:  0
navigator2
чущь
гость  (аноним)  20.12.2018, 16:29
Оценка:  -1
гость
Реальный наличный доход населения продолжает расти, но пока не достиг показателей докризисного 2013 года.
И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО... 5 лет коту под хвост! и ещё не один год, чтоб достичь показателей 2013 года!
"слава революции"...
ВладиславII    20.12.2018, 16:24
Оценка:  0
ВладиславII
Спасибо, поржал.
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