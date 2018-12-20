Украина побила экономический рекорд среди всех стран Европы
Владимир Компаниец, руководитель частного инвестиционного фонда в США, опубликовал на своей официальной странице в Facebook данные о том, что в III квартале 2018 года Украина побила рекорд среди всех стран Европы по приросту ВВП.
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Так, ВВП вырос за год на 13,06% и составляет 36,36 млрд долларов США.
"Наибольший фактор, который обеспечивает такой прирост ВВП Украины, это увеличение фонда оплаты труда рабочих, которая за первые три квартала выросла до $ 38,92 млрд долл, это + 22,74% по сравнению с прошлым годом или $ 7,21 млрд долларов", - написал Компаниец.
Ранее сообщалось, что НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Революции Достоинства. Реальный наличный доход населения продолжает расти, но пока не достиг показателей докризисного 2013 года.
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И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО... 5 лет коту под хвост! и ещё не один год, чтоб достичь показателей 2013 года!
"слава революции"...