Украина побила экономический рекорд среди всех стран Европы

В III квартале 2018 года Украина установила экономический рекорд по приросту ВВП.

Владимир Компаниец, руководитель частного инвестиционного фонда в США, опубликовал на своей официальной странице в Facebook данные о том, что в III квартале 2018 года Украина побила рекорд среди всех стран Европы по приросту ВВП.

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Так, ВВП вырос за год на 13,06% и составляет 36,36 млрд долларов США.

"Наибольший фактор, который обеспечивает такой прирост ВВП Украины, это увеличение фонда оплаты труда рабочих, которая за первые три квартала выросла до $ 38,92 млрд долл, это + 22,74% по сравнению с прошлым годом или $ 7,21 млрд долларов", - написал Компаниец.

ВВП Украины по кварталам и годам facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Ранее сообщалось, что НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Революции Достоинства. Реальный наличный доход населения продолжает расти, но пока не достиг показателей докризисного 2013 года.