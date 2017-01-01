Куда ездили отдыхать украинцы в 2018 году

Госпогранслужба опубликовала, сколько украинцев и куда ездило отдыхать в 2018 году.

Глава Государственной пограничной службы в Украине поделился, что в 2018 году количество туристов за пределы Украины увеличилось на 6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Так, большинство поездок совершалось через границу со Словакией (увеличилось на 22%) и Румынией (на 17%). Количество поездок, которые были совершены с помощью самолета, увеличилось на 29%, в общем перелетело через границу 10,7 млн людей.

Самыми популярными странами для украинских туристов, как и в прошлом году, являются Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Египет и Турция. В этом году количество людей, которые летали в Египет увеличилось на 350 тыс граждан.

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Также в 2018 году стало на 165 тыс больше людей ездить в Германию, больше 125 тыс людей в Италию, 50 тыс в Испанию, 30 тыс в Грецию и Данию, 25 тыс в Австрию и на Кипр, 20 тыс в Латвию, по 15 тыс в Болгарию и Чехию, и по 10 тыс в Эстонию и Швейцарию.

Не изменилось количество путешествующих в США и Израиль. В эти страны туристы ездили в одинаковой мере как в этом году, так и в прошлом.

Ранее сообщалось на чем можно сэкономить в путешествии, чтобы потратить всего 5 тыс грн в Турции.