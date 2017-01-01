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Кабмин "заморозил" зарплаты госслужащим Украины

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Такое условие поставило МВФ перед правительством.
В Украине "заморозили" зарплату чиновникам в 2019
В Украине "заморозили" зарплату чиновникам в 2019
depositphotos.com

В рамках новой программы stand-by Кабинет министров был вынужден принять решение о ограничении роста заработных плат государственным служащим в 2019 году. 

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Об этом сообщают Сегодня со ссылкой на меморандум о сотрудничестве Украины и МВФ.

"Для создания достаточного фискального пространства для расходов, связанных с безопасностью, и необходимых инвестиций в инфраструктуру, заработная плата государственных служащих будет оставаться на уровне 2018", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Нацбанк нашел применение траншам МВФ, ЕС и ВБ. Полученные в декабре средства от Евросоюза, МВФ и Всемирного банка направят в золотовалютные резервы.

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Теги: МВФ, зарплата госслужащих в украине, зарплата чиновников, программа stand-by, Кабинет министров Украины
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