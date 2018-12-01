На не переработанном пластиковом мусоре можно заработать 7,2 триллионов долларов

На Земле находится 90,5% пластика, который производился когда-либо и до сих пор не был переработан.

Если переработать весь мусор планеты, то можно заработать 7,2 триллиона долларов Getty Images

Один пакет с пластиковым мусором можно переработать за 1 доллар. Так, Королевское статистическое общество подсчитало, что на Земле находится примерно 7,2 триллиона пакетов, наполненные пластиковым мусором, сообщает Business Insider.

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То есть, если переработать весь пластиковый мусор в мире, можно заработать 7,2 триллиона долларов, за которые в итоге можно было бы купить такие компании как Амазон, Эппл, Гугл, Майкрософт, Волмарт, Фейсбук и другие.

Ранее сообщалось, что в ЕС запретили использование бытового пластика. Закон запрещает использование 10 видов бытового пластика, включая одноразовые стаканчики, тарелки и соломинки.