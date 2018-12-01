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На не переработанном пластиковом мусоре можно заработать 7,2 триллионов долларов

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На Земле находится 90,5% пластика, который производился когда-либо и до сих пор не был переработан.
Если переработать весь мусор планеты, то можно заработать 7,2 триллиона долларов
Если переработать весь мусор планеты, то можно заработать 7,2 триллиона долларов
Getty Images

Один пакет с пластиковым мусором можно переработать за 1 доллар. Так, Королевское статистическое общество подсчитало, что на Земле находится примерно 7,2 триллиона пакетов, наполненные пластиковым мусором, сообщает Business Insider. 

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То есть, если переработать весь пластиковый мусор в мире, можно заработать 7,2 триллиона долларов, за которые в итоге можно было бы купить такие компании как Амазон, Эппл, Гугл, Майкрософт, Волмарт, Фейсбук и другие.

Ранее сообщалось, что в ЕС запретили использование бытового пластика. Закон запрещает использование 10 видов бытового пластика, включая одноразовые стаканчики, тарелки и соломинки.

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Теги: экология, пластиковый мусор, борьба с загрязнением, экология Земли, загрязнение мирового океана
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