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Украина тайно продлила контракт с РФ о закупке ядерного топлива - СМИ

Комментариев: 4
Подписанное Энергоатомом тайное соглашение закрепляет за российской ТВЭЛ 60% поставок топлива для украинских АЭС до 2025 года.
Ядерное топливо Украина продолжает покупать в основном в России
Ядерное топливо Украина продолжает покупать в основном в России
depositphotos.com

Украина тайно заключила соглашение с российской компанией ТВЭЛ о продлении контракта на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает Зеркало недели. 

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По данным издания, соответствующее соглашение якобы было заключено между странами после принятия решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с РФ.

Указано, что председатель НАЭК Энергоатом Юрий Недашковский свое письмо от 17 августа премьер-министру Владимиру Гройсману завершил констатацией того, что "заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может вызвать негативный резонанс", и выразил мнение о необходимости рассмотрения этого вопроса на закрытом межведомственном заседании под председательством премьер-министра. 

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Как отмечает издание, подписанное Энергоатомом соглашение с российской стороной закрепляет за ТВЭЛ до 2025 года доминирующее положение на украинском рынке (восемь реакторов из 15-ти).

"Таким образом, у российской ТВЭЛ - 60% поставок топлива для атомных реакторов, в то время как у американской Westinghouse при наличии контрактных обязательств перед украинской стороной обеспечить АЭС топливом в случае прекращения поставок из РФ - 40%", - отмечает автор статьи. 

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Напомним, в рамках диверсификации источников ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника - российской компании ТВЭЛ - госкомпания Энергоатом в апреле 2014 года заключила договор с американо-японской компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

Ранее сообщалось, что в Украине подешевело топливо на АЗС. Стоимость бензинов и дизельного топлива в период с 29 по 30 ноября снизилась на 20-50 коп./л.

 

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Теги: Украина-Россия, АЭС, ядерное топливо, топливо, Энергоатом, договор о дружбе
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Комментариев (4)
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П    21.12.2018, 11:25
Оценка:  -2
П
Украина не могла подписать договор. Есть определенный подписант, чиновник, который это подписал. Кто он, фамилию в студию. Кто взял на себя тайное подписание с агрессором?
fkrfyfan    21.12.2018, 11:09
Оценка:  +1
fkrfyfan
А недавно педя так торжественно, с пьяной слезой объявил, что у нас война и все договора с Россией расторгаются
ZaPetra    21.12.2018, 10:57
Оценка:  +4
ZaPetra
І це вже остаточне прощавай. А вообще у нас война да да, для лoxoв в окопах ))) А остальным лoxам тарифы в 10 раз выше под предлогом войны. А Боевой Кабан на Мальдивы...
гость  (аноним)  21.12.2018, 10:40
Оценка:  +2
гость
Остаточно прощавай.
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