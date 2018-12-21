Украина тайно продлила контракт с РФ о закупке ядерного топлива - СМИ

Подписанное Энергоатомом тайное соглашение закрепляет за российской ТВЭЛ 60% поставок топлива для украинских АЭС до 2025 года.

Украина тайно заключила соглашение с российской компанией ТВЭЛ о продлении контракта на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает Зеркало недели.

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По данным издания, соответствующее соглашение якобы было заключено между странами после принятия решения о прекращении действия рамочного Договора о дружбе Украины с РФ.

Указано, что председатель НАЭК Энергоатом Юрий Недашковский свое письмо от 17 августа премьер-министру Владимиру Гройсману завершил констатацией того, что "заключение такого дополнительного соглашения к действующему контракту с российской компанией может вызвать негативный резонанс", и выразил мнение о необходимости рассмотрения этого вопроса на закрытом межведомственном заседании под председательством премьер-министра.

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Как отмечает издание, подписанное Энергоатомом соглашение с российской стороной закрепляет за ТВЭЛ до 2025 года доминирующее положение на украинском рынке (восемь реакторов из 15-ти).

"Таким образом, у российской ТВЭЛ - 60% поставок топлива для атомных реакторов, в то время как у американской Westinghouse при наличии контрактных обязательств перед украинской стороной обеспечить АЭС топливом в случае прекращения поставок из РФ - 40%", - отмечает автор статьи.

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Напомним, в рамках диверсификации источников ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника - российской компании ТВЭЛ - госкомпания Энергоатом в апреле 2014 года заключила договор с американо-японской компанией Westinghouse, которая производит топливо на своем заводе в Швеции.

Ранее сообщалось, что в Украине подешевело топливо на АЗС. Стоимость бензинов и дизельного топлива в период с 29 по 30 ноября снизилась на 20-50 коп./л.