Талоны на продукты: Нардепы планируют ввести "новую" госпомощь

Еда по талонам будет предназначена для малообеспеченных и социально незащищенных граждан.

Предложение о льготных талонах на еду для бедных рассматривается в парламенте уже около двух лет. Сегодня рассказали, как идею могут воплотить и будет ли она жизнеспособной.

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Народные депутаты ссылаются на опыт европейских и американских коллег, где талоны выступают способом поддержки социально незащищенных граждан. В Америке, например, деньги, которые приходят от государства на карту можно потратить только на продукты, но нельзя снять наличными, или купить любую другую продукцию в виде алкоголя, сигарет, фастфуда и продтоваров.

“Помощь получают 40 млн человек, или 12% населения, в том числе каждый десятый пенсионер, и на эти цели расходуется до $ 100 млрд. Вопрос назрел и у нас, потому что это поддержит отечественного производителя и снизит напряжение в обществе“, - уточнил Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

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В Украине предлагают внедрение такой помощи по трем схемам, но эксперты утверждают, что самая эффективная из них как раз по американскому образцу. Она будет жизнеспособна после создания Минсоцполитики Единого реестра получателей субсидии.

“В реестре будут все субсидианты, но очевидно, что далеко не все из них получат продовольственные деньги, а только те, у кого, например, на еду уходит более 60% доходов. Таких людей окажется немного, не более 500 тыс человек. Внедрить продпомощи можно быстро, нужна только политическая воля и наличие денег в госбюджете “, - говорит Пендзин.

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Есть и предложение о снижении НДС с 20% на 16% и отменить госдотации аграриям для компенсации недопоступлений в бюджет.

“Это удешевит украинские продукты для всех, но бедные в процентах от своих расходов могут сэкономить больше, поскольку у них на еду уходит более 50% доходов. Американская схема сложна для воплощения, прежде всего это касается верификации получателей“, - считает Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

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Также предлагается составить список соцтоваров со скидками для малообеспеченных, но в электронном виде, чтобы избежать коррупции, разворовывания и подделок.

“Так сейчас работает начисления субсидий, но сумма помощи должна быть значительной, не менее 100 евро в месяц, иначе за 100-200 грн помощи многие откажутся оформлять декларации о доходах и другие документы“, - считает Охрименко.

Он отметил, что сейчас в Америке система госпомощи также работает не идеально.

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“Чтобы получить помощь, люди пытаются скрывать свои доходы, многие не хотят работать, чтобы получать продукты, известны случаи перепродажи купленных со скидкой товаров асоциальными элементами. Это вызывает недовольство налогоплательщиков, за деньги которых живут получатели помощи“, - привел аргументы “против “Охрименко.

Ранее сообщалось, что НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Революции Достоинства. Реальный наличный доход населения продолжает расти, но пока не достиг показателей докризисного 2013 года.