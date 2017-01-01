Уровень теневой экономики снижается – МЭРТ

Все методы, с использованием которых оценивается теневая экономика, показали ее сокращение по сравнению с первым полугодием 2017 года, утверждают в ведомстве.

Уровень теневой экономики в Украине во втором квартале 2018 года снизился на 1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с предыдущим кварталом, а за год снижение составило 3 п.п. – до 32% от официального ВВП. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 21 декабря, отчете Минэкономразвития (МЭРТ) об общих тенденциях теневой экономики в Украине.

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"Все методы, с использованием которых оценивается уровень теневой экономики, показали сокращение уровня по сравнению с первым полугодием 2017 года", – говорится в документе.

Как отмечает МЭРТ, детенизация экономики стала следствием сохранения главных признаков макроэкономической стабильности, соблюдения Нацбанком стратегии инфляционного таргетирования, сохранением высокого уровня деловой активности и улучшения ожиданий в условиях роста потребительского спроса и благоприятной внешней конъюнктуры.

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Однако динамика детенизаци сдерживается такими нерешенными проблемами, как сохраняющиеся значительные вызовы стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных территорий, говорится в отчете МЭРТ.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод "расходы населения – розничный товарооборот" – 48% ВВП. Это на 3 п.п. меньше показателя за второй квартал прошлого года, но соответствует показателю по итогам первого квартала этого года. МЭРТ объясняет улучшение этого показателя за год тем, что объем продаж населению потребительских товаров в легальном секторе вырос большими темпами (на 15,9% по сравнению с объемом в первом полугодии 2017 года), чем объем скорректированных денежных расходов на покупку потребительских товаров (13,6%).

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Усовершенствованный метод "расходы населения – розничный товарооборот" показал сокращение теневой экономики за год на 2 п.п. – до 54% ВВП, уточняет министерство.

Электрический метод показал сокращение уровня теневой экономики к предыдущему кварталу и аналогичному период предыдущего года на 1 п.п. – до 27% ВВП, монетарный – на 2 п.п., до 23%, а убыточности предприятий – на 3 п.п., до 21% ВВП.

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В то же время МЭРТ зафиксировал увеличение уровня теневой экономики по методу убыточности в двух секторах: на транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 9 п.п. и финансовой и страховой деятельности – на 8 п.п.

Ранее сообщалось, что фискалы намерены вывести украинскую экономику из тени. Налоговики объявили войну зарплатам в конвертах и подняли штрафы за зарплату в конвертах до 112 тысяч грн за каждого работника.