В НБУ рассказали о росте экономики в 2018 году
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"Рост реального ВВП по итогам 2018 будет близким к прогнозу, опубликованному в Инфляционном отчете за октябрь 2018 (3,4%)", - говорится в сообщении.
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Основным драйвером роста ВВП в III квартале выступал внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. Рост конечных потребительских расходов домохозяйств ускорился до 9,7% г / г в результате повышения заработных плат, пенсий, увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину, а также относительно высоких и стабильных потребительских настроений населения.
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Инвестиционная активность оставалась одним из важных факторов экономического роста. Валовое накопление основного капитала (ВНОК) продолжило расти значительными темпами (9,7% г / г).
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