Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В НБУ рассказали о росте экономики в 2018 году

Комментариев: 1
По итогам текущего года рост Внутреннего валового продукта составит 3,4%, считают в Нацбанке.
В 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%, считают в НБУ
В 2018 году ВВП Украины вырастет на 3,4%, считают в НБУ
depositphotos.com
По итогам года рост реального ВВП Украины составит 3,4. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в пятницу, 21 декабря. 

Читай также: Бюджет Украины стал почти бездефицитным

"Рост реального ВВП по итогам 2018 будет близким к прогнозу, опубликованному в Инфляционном отчете за октябрь 2018 (3,4%)", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что в III квартале экономика выросла на 2,8% в годовом измерении, замедлившись с 3,8% г / г во II квартале. Фактические темпы роста реального ВВП в III квартале 2018 были близки к оценке НБУ, которая была опубликована в Инфляционный отчет за октябрь 2018 (3,1% г / г). 

Читай также: Уровень теневой экономики снижается – МЭРТ

Основным драйвером роста ВВП в III квартале выступал внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. Рост конечных потребительских расходов домохозяйств ускорился до 9,7% г / г в результате повышения заработных плат, пенсий, увеличение переводов трудовых мигрантов в Украину, а также относительно высоких и стабильных потребительских настроений населения. 

Читай также: НБУ сравнил доходы украинцев сейчас и до Революции Достоинства

Инвестиционная активность оставалась одним из важных факторов экономического роста. Валовое накопление основного капитала (ВНОК) продолжило расти значительными темпами (9,7% г / г).

Ранее сообщалось, что Украина побила экономический рекорд среди всех стран Европы. В III квартале 2018 года Украина установила экономический рекорд по приросту ВВП.
Поделись:
Теги: экономика, ВВП, НБУ, экономика Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  21.12.2018, 17:26
Оценка:  +1
гость
какой рост экономики? что за бред!!! цены поднялись, суммы поднялись! а в количестве единиц товара наоборот наверно минус...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь