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По налогам за элитные авто украинцы заплатили 163,3 млн грн в бюджет

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В Украине насчитывается 8568 владельцев элитных автомобилей, подлежащие транспортному налогообложению.
С января по ноябрь 2018 года украинцы заплатили 163,3 млн гривен за владение элитными автомобилями
С января по ноябрь 2018 года украинцы заплатили 163,3 млн гривен за владение элитными автомобилями
Getty Images

В период с января по ноябрь 2018 года украинцы заплатили 163,3 млн гривен в бюджет Украины за владение элитными автомобилями. Об этом сообщает УНН. 

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Так, в Украине насчитывается 8568 человек, которые владеют 8927 автомобилей, которые подпадают под налогообложение.

"За январь - ноябрь 2018 уплачено транспортного налога физическими лицами 163 млн 280 тыс. грн, в том числе, за ноябрь отчетного года 15 млн 384 тыс. гривен", - говорится в сообщении Государственной фискальной службы для УНН. 

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Больше всего автомобилей и, соответственно, уплаченных за них налогов, имеется в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и в Киеве.

Также транспортный налог в размере 17 708,6 грн заплатили предприятия, учреждения и организации, владеющие 16,06 тыс элитных автомобилей.

Ранее сообщалось, что экс-глава ГФС Мирослав Продан владеет турецкими виллами. Вся зарубежная недвижимость, автомобили и бизнес оформлены на доверенных лиц Продана.

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Теги: элитные автомобили, транспортное налогообложение, налог на элитные авто, налоги, государственная фискальная служба
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